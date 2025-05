Pelo menos 14 mortos e 100 feridos em tempestades no Paquistão

Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas devido a tempestades de vento destrutivas que varreram o centro e o norte do Paquistão no sábado, após uma intensa vaga de calor, informaram hoje autoridades locais.

Ventos fortes e trovoadas varreram as províncias do Punjab oriental e do Khyber-Pakhtunkhwa do noroeste, bem como a capital Islamabad, arrancando árvores e derrubando postes de eletricidade, noticia a agência France-Presse (AFP).

Embora a maioria das mortes tenha sido causada pelo desabamento de paredes e telhados, pelo menos duas pessoas também morreram depois de terem sido atingidas por painéis solares arrancados por rajadas de vento. Um homem morreu e três outras pessoas ficaram feridas por causa de um raio.

Estas tempestades de vento foram causadas pelo calor excessivo, com temperaturas superiores a 45°C (graus Celsius) nos últimos dias, disse à AFP Mazhar Hussain, porta-voz da autoridade provincial de gestão de catástrofes do Punjab.

"Esta tempestade de vento foi particularmente destrutiva. A velocidade do vento era muito elevada. Havia tanta poeira que a visibilidade foi severamente reduzida", disse Hussain.

Os serviços meteorológicos paquistaneses esperam novas tempestades para o dia de hoje.

Nas redes sociais, circularam numerosos vídeos dos estragos, incluindo um filmado no interior de um avião prestes a aterrar em Lahore (Punjab), que mostrava os passageiros a gritar de terror enquanto o avião era sacudido pela turbulência. O avião foi então desviado para Karachi.

O Paquistão, um dos países mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, está a enfrentar fenómenos meteorológicos extremos cada vez mais frequentes. Em abril e maio, Islamabad foi palco de várias tempestades de granizo, que são normalmente raras nesta época do ano.

As temperaturas atingiram níveis quase recordes em abril, incluindo 46,5°C (graus Celsius) em algumas partes do Punjab.

As escolas do Punjab e do Baluchistão anunciaram férias de verão antecipadas devido ao calor.