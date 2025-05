Número de mortos nos EUA devido a tempestades sobe para 23

O número de mortos causados pelas tempestestades que fustigam as regiões do Centro-Oeste e Sul dos Estados Unidos aumentou para 23, segundo o mais recente balanço feito hoje pelas autoridades.

A maioria das vítimas, 14, registou-se no Estado do Kentucky.

No condado de Laurel, no sudeste de Kentucky, nove pessoas morreram durante a passagem de um tornado.

As tempestades mataram pelo menos sete pessoas no Estado do Missouri, cinco das quais na cidade de St. Louis, onde mais de cinco mil habitações ficaram danificadas.

No norte do Estado da Virginia morreram duas pessoas.

O Estado do Wisconsin também foi sacudido por tornados, enquanto o Texas foi atingido por uma onda de calor.

Cerca de 1.200 tornados atingem anualmente os Estados Unidos, tendo sido reportados em todos os estados.