Declarações políticas animam plenário da Assembleia

Duas intervenções animam o período antes da ordem da sessão de hoje da Assembleia Legislativa da Madeira.

A primeira foi da deputada do PS Marta Freitas. A parlamentar criticou a maioria parlamentar PSD/CDS por ter chumbado todas a iniciativas do seu partido na última semana e foram seis.

Marta Freitas disse tratar-se de uma maioria sem compromisso e que prefere entendimentos com a extrema-direita em vez do diálogo com o centro democrático.

A segunda intervenção foi de Vera Duarte. A deputada do PSD dedicou a sua intervenção à política de habitação. Foi o mote para acusações e contra-acusações entre o PSD e a oposição, envolvendo o Governo Regional, o da República, mas também o poder autárquico.