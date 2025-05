Rafael Nunes acusa GR de "espezinhar" a agricultura na Madeira

O deputado do JPP, Rafael Nunes, pediu, esta manhã, um compromisso sério por parte da governação para com o sector agrícola. Lembrou os cortes anunciados ao ‘Prémio ao Agricultor’, que o novo secretário regional anunciou que iria rever, aquando da campanha eleitoral, voltando a devolver a verba anteriormente suspensa, mas “parece que mudou de ideias”, lamentou o deputado.

Na sua intervenção, a primeira na sessão plenária desta quinta-feira, o parlamentar acusou o Governo Regional de “espezinhar os agricultores” e disse que o novo secretário regional, Nuno Maciel, tem confundido os agricultores. “Tentam confundir para passar entre os pingos da chuva”.

O deputado do JPP apontou ainda o aumento da água, que uma vez mais vai prejudicar o sector. Rafael Nunes disse que há provas. "Temos os papelinhos que tanta comichão fazem". "São as verdades inconvenientes" que mostram o ataque do Governo aos agricultores, aos quais se juntam os ataques feitos pela GESBA.