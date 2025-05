Novo Reservatório de Água na Calheta custou 1,8 milhões de euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita hoje, pelas 11.30 horas, o novo Reservatório de Água de Rega do Lombo do Salão, na Calheta.

Esta nova infra-estrutura representa um investimento de 1,8 milhões de euros, co-financiado ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020.

Este reservatório de rega, construído pela ARM, tem uma capacidade de 3.000 m3, em betão armado, que irá permitir: aumentar a disponibilidade de água aos agricultores da freguesia da Calheta; aumentar a capacidade de armazenamento de água; e melhorar a qualidade de serviço prestado e contribuir para a sustentabilidade do sector agrícola.

A construção do Reservatório de Água de Rega do Lombo do Salão vem beneficiar 716 regantes, 673 explorações agrícolas, numa área de 70,07 hectares, na freguesia da Calheta.

O reservatório foi construído em betão armado e dotado de equipamentos de comando e automação, supervisão e de telecomunicações, com interligação ao Centro de Telegestão da ARM (situado no Funchal), que permitem o controlo remoto das operações.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h30 às 16h00 - Desporto Escolar

9h30 às 12h30 - Canoagem, no Centro Nautico de S. Lazaro

9h30 às 17h00 - Badminton, no Pavilhão da Francisco Franco

10h00 às 16h00 - Futsal, no Campo do Liceu e Pavilhão do Funchal

- 10h00 - Escola das Artes da Madeira realiza evento dedicado à sensibilização para a educação alimentar, reunindo ciência e arte, conduzida pelo nutricionista Doutor Bruno Sousa, no Salão Nobre do Conservatório - Av. Luís de Camões 1

- 10h00 - Reunião da 2ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar, na Assembleia Legislativa da Madeira



- 14h30 - Reunião da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político, no Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - Cerimónia protocolar apresentação evento internacional - European Aquatics Artistic Swimming Championships & Artistic Swimming COMEN Cup for Youth, no Museu da Quinta das Cruzes - Travessa da Calçada do Pico

- 15h30 - Rubina Leal recebe em Audiência a Ordem dos Engenheiros Técnicos

- 17h00 - Festas do Município de Machico com a inauguração da Exposição "Olhar o Mar", no Museu da Baleia de Machico

- 17h00 - Apresentação do Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities, no Salão Nobre da CMF

- 18h00 - Sessão do seu Clube de Leitura, que terá como pano de fundo a obra 'As estradas reais da Ilha da Madeira', da autoria de Sílvia Silvestre, na Biblioteca Municipal do Funchal

- 19h30 às 23h30 - Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities , com Arraial Gastronómico, no Mercado dos Lavradores

- 20h00 - Estreia da Peça de Teatro " O Curral" uma criação original de Constança de Jesus, no Teatro Municipal Baltazar Dias

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Brincar, Dia Mundial da Saúde da Mulher e Dia Mundial da Esclerose Múltipla;

- Este é o centésimo quadragésimo nono dia do ano. Faltam 217 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1871 -- Acaba a Comuna de Paris, derrotada pelas forças de Versalhes, depois de dois meses e 10 dias de luta.

1884 -- Abre o Jardim Zoológico de Lisboa.

1903 -- É inaugurada a iluminação elétrica de Lisboa.

1911 -- Realizam-se as eleições para a Assembleia Constituinte da I República.

1926 - Golpe militar em Portugal comandado pelo general Gomes da Costa, com Mendes Cabeçadas e Óscar Carmona, derruba o regime liberal-republicano e chega ao fim a I República. O carácter da ditadura seria acentuado com a instauração do Estado Novo.

1933 - O partido nazi alemão vence as eleições na cidade de Danzig.

1936 - Anastasio Somoza assume o poder na Nicarágua.

1937 -- Abre ao tráfego de veículos a Ponte Golden Gate de São Francisco, Estados Unidos.

1940 - II Guerra Mundial. Rendição da Bélgica à Alemanha de Hitler.

1945 -- Manifestações em Lisboa, Porto, Alenquer, Setúbal, Évora, Santarém, Almeirim, Alhos Vedros, Seixal, Almada, Barreiro e Cova da Piedade de regozijo pela vitória aliada na II Guerra Mundial e de crítica à ditadura do Estado Novo, a que conduziu o golpe de 28 de maio de 1926.

1946 -- Publicação do documento "O MUD e o 28 de Maio", do Movimento de Unidade Democrática.

1948 -- Inauguração do funcionamento do sistema de jogos de água e luz da Fonte Luminosa em Lisboa.

1952 - É inaugurado o Estádio das Antas, no Porto.

- Nasce a Amnistia Internacional. A sua criação tem origem numa notícia publicada no jornal inglês "The Observer" em que é referida a prisão de dois estudantes portugueses por terem gritado "Viva a Liberdade!" na via pública. O advogado britânico Peter Benenson lança então um apelo no sentido de se organizar uma ajuda prática às pessoas presas devido às suas convicções políticas ou religiosas, ou em virtude de preconceitos raciais ou linguísticos.

1963 -- Cai o teto em betão da estação ferroviária do Cais do Sodré, em Lisboa. Morrem 49 pessoas e cerca de quarenta ficam feridas.

1964 - É fundada a Organização de Libertação da Palestina (OLP), para centralizar a liderança de vários grupos palestinos que anteriormente operavam como movimentos clandestinos de resistência.

1975 -- Nasce a Fundação da Comunidade Económica da África Ocidental, pelo Tratado de Lagos, Nigéria, assinado por quinze Chefes de Estado e Governo da África Ocidental.

1977 -- Pela lei n.º 33, emitida pela Assembleia da República no Diário da República n.º 124/1977, é fixada a largura e os limites do mar territorial e estabelece uma zona económica exclusiva de 200 milhas do Estado Português.

1979 -- O Egito abre os corredores aéreos para Israel.

1986 -- Morre, aos 23 anos, em Palermo, o ciclista italiano Emilio Ravasio durante a Volta a Itália.

1987 -- O primeiro transplante de medula óssea realizado em Portugal, pelas mãos do professor e médico Manuel Abecassis no Instituto Português de Oncologi de Lisboa.

1998 -- Cientistas da agência espacial norte-americana NASA dizem que o telescópio espacial Hubble captou, pela primeira vez, a imagem de um planeta fora do sistema solar.

1999 - A Jugoslávia aceita o plano do G8, (Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão e Rússia), que prevê a retirada militar do Kosovo, o regresso dos refugiados e o envio para a província de uma força internacional.

2001 - O Conselho de Ministros da União Europeia aprova, decisão do Conselho (2001/427/JAI), a criação de uma Rede Europeia de prevenção da criminalidade.

2003 -- O primeiro-ministro Durão Barroso apresenta a proposta da nova de Lei de Bases da Educação, que aumenta a escolaridade obrigatória de nove para 12 anos.

- A CIA assegura que não foram detetados quaisquer vestígios de agentes biológicos no Iraque.

Morre, aos 86 anos, o físico-químico belga nascido na Rússia Ilya Romanovich Prigogine, Prémio Nobel da Química em 1977. Diretor do Instituto Internacional de Física e Química em Solvay, Bélgica, e diretor do Centro de Mecânica Estatística e Termodinâmica da Universidade do Texas, Estados Unidos.

2004 -- Início do primeiro Festival Rock in Rio-Lisboa, no Parque da Bela Vista, Lisboa.

2005 - Cimeira Ibero-Americana em Guimarães. Portugal e Espanha decidem apresentar à União Europeia uma proposta de relançamento de negociações com o Mercosul.

- Morre, com 84 anos, Jean Négroni, ator e director francês.

2006 -- Díli, em Timor-Leste, é palco de novos confrontos armados que conduzem à destruição de habitações e instalações de comércio e serviços. Militares contestatários exigem a demissão do governo de Mari Alkatiri.

- A fundadora do Instituto das Religiosas de Jesus Maria José, Rita Lopes de Almeida, é beatificada na Sé de Viseu, em cerimónia presidida pelo cardeal José Saraiva Martins, Prefeito da Congregação vaticana para a Causa dos Santos.

2007 - O Prémio Jacques Delors de 2007 é atribuído a Vitória Cardona e a Patrícia Fragoso Martins, pelas obras "Educar para a Cidadania Europeia, Realidade, Desafio ou Utopia" e "Da Proclamação à Garantia Efetiva dos Direitos Fundamentais".

- O encenador Joaquim Benite, diretor do Teatro Municipal e do Festival de Almada, é distinguido pelo Governo francês com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras.

- Morre, com 87 anos, Eduard Pons Prades, escritor e historiador espanhol, autor de várias obras sobre a Guerra Civil de Espanha.

2009 - O projeto de lei do PS sobre os direitos dos doentes à informação e ao consentimento informado (Testamento Vital) é aprovado no Parlamento com os votos contra do PSD, CDS-PP e de uma deputada socialista e a abstenção do Bloco de Esquerda.

- Morre, aos 72 anos, Armando Rocha Trindade, fundador e reitor da Universidade Aberta em 1988.

2011 -- Morre, aos 62 anos, o antigo internacional de andebol Manuel Brito.

2012 -- Morre, aos 87 anos, Rui de Medina, embaixador que chefiou a delegação portuguesa que negociou a transferência da soberania de Macau para a China.

2013 -- O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais todas as normas referidas no pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, a respeito do estatuto das entidades intermunicipais e da transferência de competências do Estado para as autarquias locais.

2014 -- Morre, com 86 anos, Maya Angelou, poeta, dramaturga e atriz norte-americana, militante dos direitos cívicos.

2016 - Morre, aos 92 anos, Vicente da Câmara, fadista com mais de 60 anos de carreira e conhecido pelo fado "Moda das tranças pretas".

- Morre, aos 88 anos, Giorgio Albertazzi, ator e encenador italiano, conhecido pela peça "Memórias de Adriano, que correu o mundo a partir de 1989.

2018 - A Autoridade da Concorrência rejeita os compromissos apresentados pela Altice para a aquisição da Media Capital por entender que "não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado".

- Morre, aos 93 anos, a cantora e atriz espanhola Maria Dolores Pradera.

2019 -- Morre, aos 54 anos, Kamel Eddine Fekhar, médico e militante argelino dos direitos humanos e da causa mozabita, uma minoria berbere da Argélia.

2020 -- A Assembleia Popular Nacional, órgão máximo legislativo da China, aprova, por maioria, a proposta de lei de segurança nacional de Hong Kong.

- O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anuncia a segunda prorrogação do estado de emergência para prevenção da Covid-19.

- Nove dos arguidos pela invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, são condenados a prisão efetiva e 28 a penas suspensas, por crimes de ameaça agravada e ofensa à integridade física.

- O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho é absolvido de todos os crimes no caso da invasão à Academia do clube, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, no processo que decorreu no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

2021 - A Agência Europeia do Medicamento aprova o uso da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 em adolescentes dos 12 aos 15 anos.

2022 - O social-democrata Luís Montenegro, é eleito 19.º presidente do PSD com 73% dos votos, vencendo nas eleições diretas Jorge Moreira de Silva, que alcança apenas 27%.

2023 - Mariana Mortágua é eleita nova coordenadora do BE e a lista que apresenta consegue 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional do bloco, vencendo a moção de Pedro Soares, na XIII Convenção Nacional do BE em Lisboa.

- O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, é reeleito para um terceiro mandato de cinco anos.

- Os canoístas Fernando Pimenta e Teresa Portela conquistam a medalha de ouro na prova de K2 500 metros misto da segunda etapa da Taça do Mundo de canoagem, que decorre em Poznan, na Polónia.

- João Almeida (UAE Emirates) torna-se no primeiro português a subir ao pódio final da Volta a Itália e o primeiro ciclista nacional a terminar entre os três melhores de uma grande Volta desde Joaquim Agostinho no Tour1979, com o terceiro lugar no Giro, atrás do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e do britânico Geraint Thomas (INEOS).

- Morre, aos 48 anos, Elísio Donas, músico produtor e instrumentista, teclista dos Ornatos Violeta.

2024 - O Tribunal de Contas (TdC) dá 'luz verde' ao novo Hospital Lisboa Oriental, que vai ser construído na freguesia de Marvila, e que terá uma capacidade de internamento entre 870 e 1.300 camas e vai substituir seis unidades de saúde da capital: os hospitais de São José, Santa Marta, Capuchos, D. Estefânia e Curry Cabral, bem como a Maternidade Alfredo da Costa.

- O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chega a Lisboa para uma visita de algumas horas, a primeira que realiza a Portugal, e assina um acordo de cooperação bilateral para dez anos.

- O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Jose Manuel Albares, anuncia, em Madrid, que o Conselho de Ministros de Espanha aprovou o reconhecimento formal da Palestina como Estado.

