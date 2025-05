Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

JPP vai receber mais de 100 mil euros por ano. Eleição de Filipe Sousa para a Assembleia da República baralhou especialistas nacionais em assuntos parlamentares * Os três deputados social-democratas madeirenses rendem 222 mil euros por ano ao PSD nacional. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Mar coloca Região no mapa da indústria marítima. Com o Registo Internacional de Navios em ascensão, o arquipélago afirma-se como plataforma estratégica neste sector mundial, ideia transmitida, ontem, no II Madeira Maritime Week, que prossegue hoje * Grupo Sousa aposta na descarbonização de sete navios num investimento de mais de 18 milhões.

PSD fecha candidato para São Vicente. Albuquerque acelera dossiers em vários concelhos * Próximas horas são decisivas para Ribeira Brava.

Fique também a saber que Quintuplicou colónia de lobos marinhos nas Desertas.

E, por fim, PJ apreende documentos na Madeira em operação nacional sobre canábis.

