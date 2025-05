Encontro visou cooperação mais estreita entre a Região e a Embaixada da Índia

Um encontro entre Jorge Carvalho, em representação do Governo Regional, e o Embaixador da Índia em Portugal, Puneet R. Kundal, visou encetar uma cooperação mais estreita e profícua entre a Região e a Embaixada da Índia em Portugal.

O Embaixador sugeriu a realização de um evento multifacetado para marcar de forma adequada a comemoração dos 50 anos de restabelecimento das relações diplomáticas entre a Índia e Portugal.

A reunião findou com o compromisso em manter futuros contactos com o objetivo de fortalecer as relações Índia-Madeira.