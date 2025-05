O vice-presidente do GRACE, Pedro Amaral Frazão, em representação do Grupo Sousa, destacou na sessão de abertura da 4.ª edição do Construir Pontes, que se realiza pela primeira vez no Funchal, a importância da cooperação entre empresas e organizações da economia social. O evento, que assinala os 25 anos de actividade do GRACE, visa promover o trabalho colaborativo e em rede, construindo pontes sólidas entre entidades públicas, privadas e do sector social.

Amaral Frazão salientou que "nenhuma entidade conseguirá, sozinha, responder eficazmente aos problemas estruturais do nosso tempo" e defendeu que a cooperação é o único caminho para soluções com verdadeiro impacto. O evento Construir Pontes é "uma convocatória à acção conjunta" e "um apelo à cooperação", disse.

O Vice-Presidente do GRACE destacou a importância de "lançar amarras" de confiança, conhecimento mútuo, compromisso e responsabilidade partilhada, e desafiou os presentes a intervirem com autenticidade, trazendo ideias, dúvidas e propostas. Concluiu que o desafio do dia é "passar da 'espuma' da conversa à colaboração e à acção", porque "boas intenções só se transformam em impacto quando encontram interlocutores disponíveis a percorrer caminho juntos com um destino comum".

O Construir Pontes visa inspirar e impulsionar colaborações sustentáveis que contribuam para uma sociedade mais solidária e inclusiva, e é uma oportunidade para ouvir, propor, reflectir e agir em conjunto.