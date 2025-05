Lar Nossa Senhora da Piedade será reforçado com mais 18 camas

O Lar Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, prepara-se para entrar em obras, a fim de ser reforçado com mais 18 camas, fruto de investimento decorrente do PRR. Paula Margarido visitou esse espaço, hoje, na ilha do Porto Santo.

Em declarações ao DIÁRIO, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude explicou que serão ainda reabilitadas 28 camas, o que corresponde ao acolhimento de várias pessoas que se encontram, neste momento, em lista de espera para esta resposta social.

“Vamos trabalhar, em conjunto, naquilo que podermos promover e auxiliar para que o lar possa dar esta resposta”, assumiu Paula Margarido. Apesar de reconhecer que os candidatos à obra, numa primeira fase, apresentaram valores superiores àqueles que eram previstos, “há um reforço de financiamento por parte da nossa estrutura do PRR para que, agora com o novo lançamento de aviso, possamos encontrar essa resposta”.

Questionada sobre o motivo da visita ao Porto Santo, a governante afirma que pretende conhecer a realidade da ilha, agora desempenhando o cargo de secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. “Como madeirense de coração, o Porto Santo é uma realidade que conheço desde o ano 2000, agora como governante venho receber estas respostas sociais”, disse.

No caso do CACI, reconhece o trabalho que é feito e assume a necessidade de que seja criada uma nova estrutura para responder a todas as pessoas. O Orçamento Regional já contempla uma resposta para esta estrutura.

Quanto ao trabalho voluntário, afirma que este deve ser prestado com qualidade e formação.