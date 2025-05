Rafaela Fernandes garante a "prioridade do Governo" nos percursos pedestres

Rafaela Fernandes, que foi secretária regional de Agricultura e Ambiente no Governo anterior, fez uma intervenção em que comentou a proposta do PS para revisão do regime jurídico dos percursos pedestres.

Recordou tudo que foi feito para melhorar os percursos, garantir melhor informação e medidas de segurança, sublinhando a "prioridade do Governo Regional" nesta área.

A deputada social-democrata assegura que a lista de percursos pedestres está actualizada, as medidas de segurança estão implementadas e o investimento do Governo é permanente.

As propostas do PS estarão abrangidas pelo diploma já em vigor.