Jerónimo Fernandes já tem a prótese e o dinheiro para a pagar

Jerónimo Fernandes, o jovem engenheiro topógrafo e bombeiro que perdeu uma perna num acidente de moto, já conseguiu angariar o dinheiro necessário para pagar a prótese para poder retomar a uma vida normal.

A notícia é dada hoje pelo próprio na sua página de Facebook, onde detalha em texto e com um vídeo, o processo que culminou na angariação de todo o dinheiro (85.000 euros), sendo que na página GoFundMe angariou mais de metade do dinheiro (48.595 euros), sendo que o restante foi pago pela empresa Tecnovia.

"Olá a todos. Hoje é um dia muito especial para mim, estou emocionado por partilhar esta notícia convosco", começa por referir. "Finalmente, atingi o valor necessário para a minha prótese, graças à generosidade e apoio de tantas pessoas incríveis. Estou feliz por anunciar que já tenho a minha própria prótese e que estou pronto para enfrentar novos desafios e aventuras. Quero agradecer de coração a todos os que participaram neste percurso, independentemente da forma como fizeram. Cada doação, cada palavra de encorajamento e cada gesto de solidariedade fizeram a diferença e me aproximaram deste momento. Um agradecimento muito especial ao grupo da minha empresa, a Tecnovia, por colmatar o valor que ainda faltava", salienta.

Jerónimo, de 33 anos, natural de Machico, recebeu o carinho online e pessoalmente de muitos, dentro e fora do arquipélago. "A vossa contribuição foi crucial e não tenho palavras para expressar a minha gratidão", evidencia. "Claro, não quero desvalorizar as restantes doações, pois cada uma delas foi essencial para alcançar este objetivo. Gostaria de agradecer individualmente a cada um de vocês, se possível, pois cada contribuição foi valiosa e significativa".

E acrescenta, em especial a clínica que o acompanhou no processo, que até agora não tinha sido revelada. "Quero também expressar a minha profunda gratidão à clínica que me tem acompanhado ao longo deste processo, a Madeira Saúde. A vossa compreensão da minha situação económica, o vosso profissionalismo e dedicação fizeram-me sentir valorizado e apoiado em cada passo do caminho. Graças a vocês, pude testar várias próteses e encontrar a que melhor se adapta às minhas necessidades", salienta.

Por fim, "aos meus amigos, familiares, conhecidos e entidades que estiveram presentes e me apoiaram ao longo deste percurso, o meu mais sincero obrigado. A vossa presença e apoio foram fundamentais para chegar até aqui. Este é apenas o início de um novo capítulo na minha vida, e estou ansioso por partilhar convosco as minhas aventuras e desafios com a prótese. Continuarei a publicar conteúdo e a partilhar as minhas experiências, na esperança de inspirar e motivar outros que possam estar a enfrentar desafios semelhantes. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada comigo. Estou grato por cada um de vocês e ansioso pelo que o futuro reserva. Com carinho e gratidão", conclui.