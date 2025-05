Roberto Martinez garante que tem a confiança do presidente da FPF

Roberto Martínez afirmou hoje que tem a "confiança" do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, para continuar no cargo de selecionador nacional, apesar de notícias que apontam que poderá ser rendido por José Mourinho.

"O foco é o Mundial2026 e é isso que estamos a fazer. Queremos crescer, melhorar e continuar o nosso percurso. Tenho a confiança do presidente. É segundo estágio com o novo presidente e vamos continuar o nosso trabalho", afirmou Roberto Martínez.

O treinador espanhol falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, no dia em que divulgou a lista de 27 convocados para a 'final four' da Liga das Nações.

Desde março, poucos dias após a tomada de posse como novo presidente da FPF, a imprensa desportiva tem avançado o interesse em contar com José Mourinho como selecionador a partir de julho, apesar de Martínez ter contrato até 2026.

"O trabalho é tentar ganhar a Liga das Nações e utilizar a prova como preparação para o apuramento para o Mundial. O foco é o Mundial e o resto é ruído", frisou.

O primeiro jogo da seleção nacional na 'final four' será em 04 de junho, frente à Alemanha e, caso vença, vai disputar a final em 08 de junho, também na Allianz Arena. Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Portugal qualificou-se para as meias-finais da Liga das Nações ao vencer a Dinamarca, em Lisboa, no Estádio da Luz, por 5-2 no prolongamento, após 3-2 no tempo regulamentar, recuperando da desvantagem de 1-0 da primeira mão, em Copenhaga.

Antes desse duelo dos 'quartos', a seleção lusa já tinha conquistado o Grupo 1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.