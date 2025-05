Teatro Metaphora promoveu Ecomaratona de conexão ambiental e social

O Teatro Metaphora promoveu, este domingo, uma acção no âmbito do projecto Planet A. Tratou-se de uma ecomaratona — uma caminhada ecológica entre Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Segundo dados da organização, o evento reuniu 50 participantes, que durante várias horas não só caminharam, mas também se envolveram activamente na recolha de lixo, respiraram ar puro e partilharam momentos de convívio e reflexão.

Esta acção, que alia arte, ciência e cidadania ambiental, foi descrita por um dos participantes como “uma experiência que juntou responsabilidade ambiental e convívio, de forma leve e participativa”. Além de promover o exercício físico e a sensibilização ambiental, a Ecomaratona permitiu a georreferenciação de resíduos volumosos, que foram comunicados à ARM para posterior recolha.

"Há caminhos que se limpam por fora… e por dentro", reflectiram os organizadores, destacando o impacto positivo não só no ambiente, mas também nas relações humanas, que se estreitaram durante a actividade.

A Ecomaratona integra o projecto Planet A, que tem como objectivo promover uma cidadania mais consciente e activa, através de acções que ligam as pessoas à natureza e à responsabilidade ambiental. O projecto é co-financiado pela União Europeia, no âmbito do programa No Planet B, uma iniciativa da Fundação AMI.

A organização expressou um agradecimento a todos os participantes, ao apoio logístico nos bastidores e, em particular, à Câmara Municipal de Câmara de Lobos pelo transporte dos participantes.

Em breve, novas Ecomaratonas serão realizadas, continuando o trabalho de sensibilização ambiental e de fomento ao convívio comunitário. "Com cada passo, o objectivo é reforçar o valor das pequenas acções, que juntas fazem a diferença na construção de um planeta mais limpo e sustentável", reforçam.