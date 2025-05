‘Construir Pontes’ junta hoje empresas e organizações sociais no Funchal

A 4.ª edição do evento ‘Construir Pontes - Parcerias entre Empresas e Organizações de Economia Social’, realiza-se hoje, entre as 09h30 e as 13h00, no Pestana Casino Park Hotel, no Funchal. A iniciativa, que acontece pela primeira vez na Madeira, visa fortalecer o diálogo entre o sector empresarial e a economia social, promovendo práticas de cidadania activa e voluntariado com impacto concreto na sociedade.

Sob o lema ‘Empresas e Economia Social de mãos dadas’, o evento propõe-se a inspirar novas formas de colaboração sustentáveis entre empresas e organizações sociais, com o objectivo de construir uma sociedade mais solidária e inclusiva. O programa contará com momentos de reflexão, partilha de boas práticas e discussão de desafios comuns.

A sessão de abertura contará com intervenções de figuras de relevo dos sectores empresarial e social, nomeadamente Castanheira Lopes, Administrador do Grupo Pestana, e Pedro Amaral Frazão, Vice-Presidente do GRACE, em representação do Grupo Sousa.

Licínia Freitas, da EAPN (Rede Europeia Anti Pobreza – Portugal), trará uma perspectiva sobre o papel das empresas no combate à pobreza. Seguir-se-á uma mesa-redonda dedicada a programas de cidadania empresarial, com a participação de representantes do Grupo Pestana, Trivalor e Madeira Wine Company – Blandy, bem como das organizações de economia social com as quais mantêm parcerias: o Centro Social Paroquial de S. Bento da Ribeira, a CASA Madeira e, eventualmente, a ADENORMA (a confirmar).

O ponto alto da manhã será o Fórum ‘Construir Pontes’, um espaço de diálogo aberto e participativo, moderado por Ricardo Oliveira, director Geral Editorial da EDN e director do DIÁRIO. Neste fórum, empresas e organizações sociais partilharão experiências, dificuldades e oportunidades de colaboração.

O encerramento ficará a cargo de Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, que apresentará a visão do Governo Regional quanto ao papel do sector empresarial na construção de uma sociedade mais coesa e resiliente.

A participação no evento é gratuita, sujeita a inscrição prévia.