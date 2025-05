Leão XIV recebeu com simpatia convite para participar na COP30 no Brasil

O Papa Leão XIV recebeu "com muita simpatia" o convite do governo brasileiro para participar na Cimeira do Clima (COP30), em novembro, na cidade amazónica de Belém, disse hoje o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

"Entreguei-lhe a carta enviada pelo Presidente Lula convidando-o a visitar o Brasil e a participar na COP30, em Belém, e ele recebeu-a com muita simpatia", disse Geraldo Alckmin, em declarações à imprensa brasileira.

O vice-presidente representou o governo brasileiro na missa de hoje de manhã, que marcou o início do pontificado de Leão XIV.

Na carta, que Geraldo Alckmin entregou numa breve audiência com o Papa após a missa no Vaticano, o Presidente brasileiro lembra a Leão XIV que em 2026 se comemoram os 200 anos do início das relações entre o Vaticano e o Brasil, o país com o maior número de católicos do mundo.

Ainda segundo Geraldo Alckmin, o Brasil considera Leão XIV o segundo pontífice latino-americano, porque, embora tenha nascido nos Estados Unidos, viveu toda a vida sacerdotal no Peru, país do qual se naturalizou.

Além disso, acrescentou, Leão XIV também pode ser considerado o primeiro Papa amazónico, uma vez que o Peru é um dos países que partilha com o Brasil a maior floresta tropical do mundo, o que reforça a possibilidade da sua participação na primeira Cimeira do Clima da ONU a ter lugar na Amazónia.

O vice-presidente brasileiro referiu também que, como Leão XIV fala espanhol fluentemente, puderam conversar em "portuñol".

"Também aproveitei a oportunidade para falar com vários cardeais sobre a COP", revelou ainda, assinalando que a Igreja, e o Papa Francisco em particular, sempre demonstrou uma grande preocupação com os problemas atuais, "sobretudo uma preocupação com a justiça social, com os que mais sofrem e com o Ambiente".