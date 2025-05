Eleições legislativas nacionais realizam-se este domingo

As eleições legislativas nacionais realizam-se hoje, 18 de Maio.

16 forças políticas disputam 6 mandatos. Quase 255 mil eleitores da Madeira escolhem hoje os seus representantes na Assembleia da República.

09h15: JPP - Filipe Sousa exerce o seu direito de voto, na Secção de voto junto à Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, em Gaula;

10h00: PS-Madeira - Paulo Cafôfo vota nas eleições legislativas nacionais, na Escola básica do 1.° Ciclo da Vargem, no Caniço;

10h30: CDU - Herlanda Amado exercerá o seu direito de voto, na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Nazaré, à Avenida Do Colégio Militar, São Martinho;

11h00: Ireneu Cabral Barreto, exerce o seu direito de voto no acto eleitoral 'Eleições Legislativas 2025', na Secção de voto n.º 2 da freguesia da Sé, na Câmara Municipal do Funchal;

11h30: PS-Madeira - Emanuel Câmara exerce o seu direito de voto, na Secção de voto situada no salão paroquial da Santa do Porto Moniz;

11h30: CDS - José Manuel Rodrigues exerce direito de voto, na Escola da Ajuda;

11h30: Chega - Francisco Gomes exerce o direito de voto, na Escola Bartolomeu Perestrelo;

12h00: PSD - Miguel Albuquerque exerce o dever de voto, na Escola da Ajuda, no Funchal;

12h00: BE- Diogo Teixeira exerce o seu direito de voto, na Escola da Camacha.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda de hoje:

17h00: Madeira Flower Collection, nos Jardins da Quinta Magnólia – Centro Cultural;

18h00: Orquestra Clássica da Madeira promove Concerto da Festa da Flor 2025 com Carmen Giannattasio e maestro Gianluca Marciano, no Centro de Congressos da Madeira;

19h00: Concerto do Coro de Câmara da Madeira, noMuseu da Baeia da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Maio, Dia Internacional do Fascínio das Plantas, Dia Nacional do Cocktail e Dia Internacional dos Museus:

1605 - Filipe II de Portugal e III de Espanha reabre o Mosteiro de S. Vicente, em Lisboa, que mandara reedificar.

1899 - Começam, em Haia, na Holanda, os trabalhos da Conferência da Paz em Haia, primeira reunião de representantes dos principais estados mundiais, para aprovação dos acordos sobre a guerra e a resolução pacífica de conflitos.

1911 - Morre, com 50 anos, o compositor e maestro judeu austríaco Gustav Mahler.

1920 - Nasce, em Wadowice, cidade do extremo sul da Polónia, próxima de Cracóvia, Karol Wojtyla, Papa João Paulo II.

1942 -- II Guerra Mundial. O "New York Times" noticia que as forças nazis assassinaram centenas de milhar de judeus da Polónia e dos Estados bálticos.

1944 - II Guerra Mundial. As forças Aliadas desalojam os alemães da localidade de Monte Cassino, em Itália.

- Nasce o escritor alemão Winfried Georg Sebald, autor de "Vertigo", "Os Anéis de Saturno", "Os Emigrantes" e "Austerlitz".

1953 -- A coronel norte-americana Jacqueline Cohran é a primeira mulher a bater a barreira de som num avião (F-86) caça a Jato.

1958 -- O comício de apoio à candidatura de Humberto Delgado, no Liceu Camões, em Lisboa, decorre sob a vigilância da PIDE e da polícia de choque.

1960 -- O Real Madrid conquista a quinta Taça consecutiva da Liga dos Campeões da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) ao vencer o alemão Eichtracht Frankfurt por 7-3, em Glasgow, na Escócia.

1974 -- Morre, com 78 anos, o professor Herculano de Amorim Ferreira, presidente da Academia das Ciências de Lisboa.

- A Índia passa a sexta potência nuclear ao efetuar, em Pokhran no deserto do Rajastão, a primeira explosão subterrânea com o nome de Operação Buda Sorridente.

1980 -- O vulcão de Santa Helena, no estado de Washington, Estados Unidos, entra em erupção, após 123 anos de inatividade. Morrem 57 pessoas.

1984 - O vice-primeiro-ministro e ministro português da Defesa, Carlos Mota Pinto, e o secretário norte-americano da Defesa, Caspar Weinberger, assinam o acordo Técnico para Execução do Acordo de Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América - concessão de facilidades nos Açores.

1989 -- O Conselho de Ministros aprova o Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo.

- A Venezuela vive a primeira greve geral dos últimos 50 anos. Um protesto contra a política governamental, pelo não pagamento da dívida externa do país.

1990 - Os governos da República Federal da Alemanha e da República Democrática Alemã assinam o tratado de união económica e monetária.

- Morre, aos 53 anos, Jill Ireland, atriz inglesa.

1993 - Os dinamarqueses votam em referendo a favor do Tratado de Maastricht da União Europeia.

1994 - O ex-Presidente da Venezuela Carlos Andrés Pérez, 72 anos, é preso por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, por suspeita suspeito dos delitos de "malversação genérica" e "peculato com dolo".

1995 - A Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano aprova uma emenda que restringe a venda de alguns tipos de armas à Indonésia, devido a preocupações suscitadas pela continuada violação dos direitos humanos em Timor-Leste desde a sua ocupação pela Indonésia em 1975.

1998 - Maria José Ferro Tavares é eleita reitora da Universidade Aberta. É a primeira mulher a presidir a uma universidade pública portuguesa.

1999 - O alpinista João Garcia, 31 anos, atinge o cume do Monte Everest.

2001 -- Pela primeira vez na história do clube o Boavista sagra-se campeão nacional de futebol da época 2000-2001.

2003 - 92,46% dos eleitores eslovacos votam em referendo a favor da adesão à União Europeia.

2004 -- Portugal, representado pelo primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso, e o Vaticano, representado pelo secretário de Estado, Ângelo Sodano, assinam na Sala Régia, no Vaticano, a Concordata que acaba com o regime de isenção fiscal dos padres com profissões laicas e reconhece a especificidade da Universidade Católica Portuguesa.

2005 -- O Sporting perde em casa a final da Taça União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), frente ao CSKA de Moscovo, por 1-3, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

2006 -- É aprovada na generalidade uma proposta do Governo com as novas regras de doação de órgãos, eliminando a proibição da doação em vida de órgãos regeneráveis entre pessoas sem parentesco.

- O Conselho de Ministros aprova uma proposta para a criação do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), que permitirá às diferenças forças de segurança comunicarem via rádio entre si em acções conjuntas.

- O Parlamento aprova, por unanimidade, a primeira iniciativa legislativa de cidadãos, permitindo que apenas os arquitetos possam assinar projetos relativos à sua atividade.

- Morre, aos 73 anos, Ema Paul, atriz de teatro, viúva de Henrique Canto e Castro (1930-2005).

2007 - A Autoridade da Concorrência anuncia que não se opõe à compra da Portugália pela TAP, mas impõe à maior transportadora aérea portuguesa sete condições para que o negócio de concretize.

- O ministro da Agricultura e primeiro vice-primeiro-ministro Estanislau da Silva é indigitado pela Fretilin para chefiar o 3.º Governo constitucional de Timor-Leste.

- O escritor Ungulani Ba Ka Khosa vence o Prémio de Literatura José Craveirinha 2007, o mais prestigiado galardão literário em Moçambique.

- Morre, com 74 anos, Pierre-Gilles de Gennes, físico francês, Prémio Nobel da Física em 1991. A obra "A física dos cristais líquidos", publicada em 1974, continua a ser uma referência mundial.

- Morre, com 64 anos, António Simões Monteiro, presidente da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional e diretor-geral da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação.

2009 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, volta a apoiar a criação de um Estado palestiniano na presença do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e exorta Israel a congelar os colonatos.

- A dirigente da oposição birmanesa, Aung San Suu Kyi, começa a ser julgada à porta fechada numa prisão de Rangum por ter recebido em sua casa um cidadão norte-americano, violando as restrições impostas pela prisão domiciliária.

2010 -- A Grécia recebe 14,5 mil milhões de euros da primeira tranche do empréstimo dos parceiros europeus.

2011 - Dominique Strauss-Kahn demite-se, através de comunicado, do cargo de diretor geral do Fundo Monetário Internacional, na sequência da acusação de tentativa de violação.

Pela primeira vez duas equipas portuguesas (com dois treinadores portugueses) disputam a final de uma competição europeia. O FC Porto e o Sporting de Braga jogam a final da Liga Europa em Dublin, Irlanda, A equipa portista vence por 1 a 0.

- André Villas-Boas torna-se, com 33 anos e 213 dias, o mais jovem técnico de futebol a conquistar uma prova europeia depois da vitória do FC Porto sobre o Sporting de Braga, na final da Liga Europa por 1-0.

2012 -- Morre, aos 86 anos, Dietrich Fischer-Dieskau, barítono alemão considerado um dos maiores cantores líricos do século XX.

2013 - O bispo do Porto Manuel Clemente, de 64 anos, é nomeado patriarca de Lisboa, sucedendo no cargo a José Policarpo, resignatário desde 2011, quando completou 75 anos.

2016 - A justiça federal brasileira condena o ex-ministro José Dirceu a 23 anos e três meses de prisão por crimes como corrupção e branqueamento de capitais, no âmbito da Operação Lava Jato.

2017 - Morre, aos 77 anos, Roger Ailes, produtor de televisão e consultor político norte-americano, fundador e presidente da Fox News Channel.

2019 - A coligação conservadora dos Liberais e Nacionais liderada pelo primeiro-ministro australiano Scott Morrison vence as legislativas na Austrália e o líder dos trabalhistas, Bill Shorten, demite-se.

- O Benfica conquista a sua primeira Taça de Portugal em futebol feminino, ao derrotar o Valadares Gaia por 4-0, em Oeiras.

2020 -- Covid-19: Uso de máscara ou viseiras em Portugal passa a ser obrigatório a partir dos 10 anos.

2021 - O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é agraciado com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta condecoração do Estado da Guiné-Bissau, pelo seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló.

2022 - Os embaixadores da Finlândia, Klaus Korhonen, e da Suécia, Axel Wernhoff, junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) entregam os pedidos de adesão dos dois países à organização, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, classifica o momento como "histórico".

- A Comissão Europeia apresenta um pacote energético de 210.000 milhões de euros até 2027, para a União Europeia deixar de depender da energia russa.

Este é o centésimo trigésimo nono dia do ano. Faltam 227 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "O tempo, conforme passa, revela-se um indicador pouco fiável; na verdade, nada mais senão uma inquietação da alma". W G Sebald (1944-2001), escritor alemão.