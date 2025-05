Candidaturas ao Pedido Único terminam hoje

Os agricultores têm até hoje para apresentar a sua candidatura ao Pedido Único (PU) 2025, sem penalizações, após o Governo ter alargado o prazo.

O PU abrange os pagamentos diretos, os apoios associados, ecorregimes, desenvolvimento rural, pagamentos da rede natura, a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e as medidas florestais.

O prazo inicial de apresentação de candidaturas ao Pedido Único 2025 terminava em 15 de maio, mas o Governo decidiu alargá-lo até hoje, com o ministro da Agricultura a apelar para que não haja "relaxamento".

De acordo com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), é possível apresentar candidaturas até 01 de junho, com uma penalização de 1% por dia útil.

A apresentação do PU 2025 pode ser efetuada diretamente pelo beneficiário, na área reservada do portal do IFAP, em O Meu Processo " Candidaturas " Pedido Único (PU) " Entregar/Alterar/Consultar, ou através das entidades reconhecidas, numa das salas de atendimento existentes para o efeito.

Em 30 de abril, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) tinha reclamado a prorrogação, mas até 06 de junho, da receção de candidaturas ao Pedido Único 2025, alertando que a duas semanas do fim do prazo estavam por submeter mais de metade dos pedidos.

Caso contrário, alertou, em comunicado, "seria necessário submeter 7.754 candidaturas por cada dia útil, o que é impossível de concretizar".

Segundo a CNA, entre os motivos do atraso na submissão dos pedidos estão os "estrangulamentos" que se têm vindo a verificar desde o início do período de receção das candidaturas, a 17 de fevereiro, nomeadamente a "instabilidade da aplicação" e a "indefinição das próprias regras das ajudas".