Terminam hoje os concursos para concessão de espaços comerciais no Mercado da Penteada

Foi lançado recentemente pela Câmara Municipal do Funchal um concurso público para a atribuição de exploração de três espaços localizados no Mercado da Penteada de forma a dinamizar e revitalizar este espaço municipal. O prazo termina hoje às 23h59.

Cristina Pedra, que detém a tutela dos Mercados Municipais, salienta a importância da concessão dos espaços disponíveis, no Mercado da Penteada, como uma das formas de captar mais clientes e proporcionar "mais" e "melhor" oferta de comércio ou serviços. O objectivo, para além de dinamizar o mercado, é apoiar a economia local e incentivar a instalação de novos negócios naquele espaço emblemático da nossa cidade.



O procedimento, para concessão dos espaços comerciais, prevê que as lojas possam vir a acolher actividades comerciais diversificadas, ajustadas às necessidades e expectativas dos fregueses e visitantes e encontram-se disponíveis em www.funchal.pt e ainda nos serviços administrativos da Divisão de Mercados, localizados no 3.º Piso do Mercado dos Lavradores, para efeitos de consulta, durante o expediente.





Como referido, as candidaturas podem ser submetidas até às 23h59 desta quarta-feira, 21 de Maio, através do e-mail [email protected] .