O que precisa de saber sobre as candidaturas ao Ensino Superior

As candidaturas ao Ensino Superior são o processo que permite o acesso às universidades e institutos politécnicos portugueses. Ainda no 12.º ano os alunos realizam os exames nacionais que lhes vão conceder o direito de se candidatar. As dúvidas sobre como todo este processo funciona surgem entre os estudantes e os pais e, por isso, vamos explicar como tudo decorre.

Com a ajuda da Deco Proteste reunimos os principais pontos de interesse para quem quer ingressar na universidade.

Desde logo, para ser admitido num curso é necessário perceber que estes contam com uma quantidade limitada de vagas, sendo que a escolha dos alunos que ingressam baseia-se na classificação final do ensino secundário (peso não inferior a 40%); resultados nos exames (peso não inferior a 45%); e, em alguns casos, aos pré-requisitos de seriação, por exemplo, de natureza física, funcional ou vocacional, quando exigidos (peso não superior a 15 por cento).

Para se candidatar, o candidato deve ter o ensino secundário concluído ou habilitação equivalente; ter realizado em 2022, 2023, 2024 ou 2025 os exames nacionais exigidos pelo curso e pela instituição que pretende frequentar; cumprir os pré-requisitos exigidos por cada curso e cada instituição, se aplicável. Além disso, deve ter a ficha ENES2025, que se obtém no estabelecimento de ensino onde se realizaram os exames.

Prazos de candidaturas

Ainda antes de realizar a candidatura tem de pedir a atribuição de uma senha, no site criado para o efeito, pois é com essa ‘chave’ que vai conseguir realizar a candidatura on-line.

A primeira fase de candidaturas decorre entre 21 de Julho e 4 de Agosto. No entanto, apenas entre os dias 21 e 28 de Julho, os estudantes com ensino secundário estrangeiro e pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros podem candidatar-se.

A segunda fase decorre entre 25 de Agosto e 3 de Setembro. Há ainda uma terceira fase de candidaturas entre 23 e 25 de Setembro.

As provas de ingresso em casa um dos cursos estão disponíveis on-line, no site da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES). As exigências dependem dos estabelecimentos e dos cursos, mas variam entre as 2 e as 3 provas. Também no mesmo site podem ser consultadas as classificações mínimas para cada curso, uma vez que, não obtendo o valor mínimo, o estudante é impedido de candidatar-se ao curso.

De referir que, na primeira fase, há um contingente destinado a candidatos provenientes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com residência nestas regiões há mais de três anos. Este é um contingente que não se explica nas restantes fases.

Como pedir a senha de acesso?

Um dos requisitos obrigatórios para iniciar uma candidatura ao Ensino Superior é ter a senha de acesso ao portal da DGES. A maioria dos alunos já deve ter a respetiva senha, pois muitas escolas exigiram-na para a inscrição nos exames. A senha de anos anteriores não permite a candidatura para este ano. Pode pedir uma senha até ao final do prazo de candidatura de cada fase do concurso. A mesma senha pode ser usada em qualquer fase.

Quem ainda não a tem, pode pedir na plataforma da DGES, sendo que a mesma é enviada para o email do estudante. Clique no link que receber no e-mail, para que seja gerado automaticamente um recibo do pedido de senha, que deve imprimir e entregar na escola secundária ou no gabinete de acesso ao ensino superior para a respectiva certificação. Com esta última, recebe a senha de acesso no e-mail.

Quando tiver a senha, pode iniciar a sessão na plataforma da DGES, com recurso à chave móvel digital. Tenha à mão o número de identificação civil (que consta do cartão de cidadão) ou o número interno atribuído pela escola ou pelo Gabinete de Acesso ao Ensino Superior.

O candidato dispõe de seis opções para concorrer, indicadas pela ordem da sua preferência. No decorrer do prazo de candidatura, pode alterar livremente as suas opções.

Gabinete de Acesso ao Ensino Superior

A Madeira dispõe de um Gabinete de Acesso ao Ensino Superior, que fica sediado nas instalações da Secretaria Regional de Educação, na Avenida Arriaga. Os candidatos podem recorrer ao serviço gratuito, prestado por técnicos, para realizar as suas candidaturas, sendo que mais próximo das datas deverá ser divulgada mais informação sobre o assunto.