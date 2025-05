Início de semana com tanto calor como o fim-de-semana

O Arquipélago da Madeira começa mais uma semana, a última de Maio, que se junta ao princípio de Junho, com tempo quente, com previsão de temperatura a rondar a máxima de 25º e os 18º Celsius na Madeira e 23º e 18º Celsius no Porto Santo.

De acordo com o IPMA, esta segunda-feira, 26 de Maio de 2025, terá períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira, com vento a soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.



No Funchal, em particular, o céu estará em geral pouco nublado, o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).



No mar, a costa Norte receberá ondas de Nordeste com 1 a 2 metros e à costa Sul virão ondas inferiores a 1 metro, sendo que a temperatura da água do mar vai aumentar para 20 a 21º Celsius.



Embora ainda seja período escolar e, para a maioria dos madeirenses, início de mais uma semana de trabalho, nunca é demais relembrar que os raios ultravioleta estão a nível muito alto (9 em 11), pelo que (mesmo que não vá à praia) tenha cuidado. Utilize óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Foto IPMA

Como escolher e o usar o Protector Solar

De acordo com o IPMA, "os protetores solares atenuam a transmissão da radiação UV na pele. O fator de proteção solar (apresentado pelos protetores solares existentes no mercado) é determinado com base na razão entre as quantidades de radiação UV necessárias para que ocorra a queimadura solar, com protetor solar e sem protetor solar. É importante saber que este efeito de proteção não aumenta linearmente com o FPS. Por exemplo, um FPS de 10 reduz em cerca de 90% a radiação UVB, um FPS de 20 em cerca 95% e um FPS de 30 reduzirá adicionalmente apenas um pouco mais".

Por isso, "tendo em atenção os danos causados pela radiação UVA recomenda-se a verificação da existência de filtros UVA no produto: por ainda não existir um método padrão para a avaliação dos filtros da radiação UVA nos protetores solares, quando o produto possui filtro para a radiação UVA, tal é referido na embalagem do produto. Em todos os casos, o protetor solar não deverá ser usado para prolongar o tempo de exposição, mas sim limitar os danos resultantes da exposição ao sol. É esta a razão pela qual os protetores solares se aplicam em zonas não cobertas pela roupa, especialmente em áreas sensíveis como o nariz, o pescoço, os ombros, no peito dos pés, etc.. Para a escolha do protetor solar mais apropriado, existe indicação dos valores de FPS de acordo com os diferentes tipos de pele e valores do Índice UV".

Boa semana.