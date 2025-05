Os combustíveis vão ficar mais caros na próxima semana, com os preços máximos por litro a subir na casa dos dois cêntimos, de acordo com a portaria publicada no Jornal Oficial da Região (JORAM).

O gasóleo rodoviário é o que terá o maior aumento. Dos actuais 1,381 euros por litro, o preço unitário subirá 2,8 cêntimos a partir das 00h00 de segunda-feira, fixando-se em 1,409 euros. Isto significa que para um abastecimento de 50 litros de gasóleo, o consumir pagará mais mais 1 euro e 40 cêntimos.

No caso do gasóleo marcado e colorido, a subida será de 2,5 cêntimos. Actualmente, cada litro custa 0,921 euros e na próxima semana será de 0,946 euros.

O aumento da gasolina acompanha a subida de 2,5 cêntimos. Actualmente, um litro custa 1,536 euros, mas a partir de segunda-feira, o preço subirá para 1,561 euros. Contas feitas, para um abastecimento de 50 litros de gasolina, o consumidor terá de despender mais 1 euro e 25 cêntimos.

Estes são os preços máximos de venda ao público que foram homologados por despacho conjunto dos secretários reginais das Finanças e da Economia que foi publicado na tarde desta sexta-feira no JORAM.