Secretário da tutela reune com os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas

O novo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas reuniu, esta quinta-feira, com os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), estrutura sindical que ameaçou avançar para a greve caso as suas reivindicações não sejam atendidas.

No encontro, de acordo com a informação enviada às redacções pela tutela, Pedro Rodrigues terá salientado que o acordo celebrado pela empresa Horários do Funchal com o Sindicato para o triénio 2023-2025 está a ser cumprido na íntegra. Além disso, o governante salientou os aumentos salariais superiores à taxa de inflação que têm ocorrido, aspectos que servem de argumento para a vaorização do sector que o Executivo madeirense tem preconizado.

O secretário regional que tem a tutela dos transportes terrestres, onde se inclui a empresa pública Horários do Funchal, não se compromete com a redução horária pretendida, alertando, inclusive, para a escassez de recursos humanos nesta área, pelo que "a questão deverá ser ponderada com especial atenção de forma a não comprometer a sustentabilidade e a qualidade do serviço, com consequência para os utentes", podemos ler no comunicado.

Da parte de Pedro Rodrigues ficou o compromisso de um "diálogo franco", procurando "buscar soluções para enfrentar os desafios, com vista a garantir a eficiência dos serviços dos transportes públicos na RAM".