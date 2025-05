Vitória da AD, "terramoto de Ventura" e saída de cena de Pedro Nuno Santos entre os destaques da imprensa nacional

Bom dia.

Um dia depois das eleições legislativas nacionais, a imprensa nacional destaca a vitória da AD, o "terramoto de Ventura" e saída de cena de Pedro Nuno Santos.

Num outro âmbito, a imprensa nacional menciona ainda a Madeira que atingiu "excedente comercial de 63 milhões", conforme revela o Jornal Económico.

Confira as capas:

Diário de Notícias:

- "AD vence Eleições"

- "Chega iguala PS em deputados eleitos. Pedro Nuno sai de cena"

- "Esquerda teve pior resultado de sempre"

- "País virou ainda mais à direita"

- "Líder do PS anuncia demissão"

- "AD e IL não conseguem maioria"

- "Livre foi o único partido da esquerda a crescer"

- "Bloco elege apenas uma deputada, Mariana Mortágua"

Correio da Manhã:

- "Vitória de Montenegro e terramoto de Ventura"

- "AD. 32,72% - 89 deputados. 'Voto de confiança. Oposições devem respeitar a vontade popular', Luís Montenegro"

- "PS 23,38% - 58 deputados. 'Vou pedir eleições internas e não serei candidato', Pedro Nuno Santos"

- "Hecatombe do PS leva a demissão de Pedro Nuno"

- "Chega. 22,56% - 58 deputados. 'Hoje é o meu momento. Luis Montenegro deu-me os parabéns', André Ventura"

- "Resultados finais oficiais. IL 53,3% - 9 deputados. Livre 4,20% - 6 deputados. CDU 3,03% - 3 deputados. BE 2,00% - 1 deputado. PAN 1,36% - 1 deputado. JPP 0,34% - 1 deputado.

- "Faltam os quatro deputados da emigração"

- "Lisboa. Polícias fingem ser turistas para caçar carteiristas"

- "Julgamento. Gravidez levou à morte de Mónica Silva"

- "Travado ladrão da folha de papel"

- "Ucrânia. Zelensky e Vance discutem pressão sobre a Rússia"

- "200 mil na primeira missa. Papa quer uma igreja inquieta"

Público:

- "AD reforça-se, Chega cresce, PS colapsa"

- "Pedro Nuno Santos deixa liderança do PS"

- "AD com mais deputados do que toda a esquerda junta"

- "Chega ganha em Setúbal, Faro, Beja e Portalegre e deverá passar a liderar oposição"

Jornal de Notícias:

- "Portugal tripartido. Montenegro melhora mas AD fica longe da maioria. Quebra do PS e subida do Chega deixam as duas forças quase empatadas"

- "Liberais em quarto lugar e com nove mandatos. Livre, com seis, é o único a crescer na derrocada à esquerda. Comunistas reduzidos a três eleitos. Bloco só terá Mortágua, que assume 'grande derrota'. PAN elege a líder em Lisboa. JPP estreia-se no parlamento"

- "Luís Montenegro. Primeiro-ministro destaca 'voto inequívoco de confiança' e pede às oposições 'sentido de Estado' e 'respeito pela vontade popular'"

- "Pedro Nuno Santos convoca eleições internas e não é candidato, mas recusa que PS suporte Governo"

- "André Ventura antecipa resultados da emigração e diz que o Chega será o segundo maior partido"

Negócios:

- "Vendaval. AD obtém vitória clara nas eleições legislativas, mas terá de negociar soluções de governabilidade. Chega pode passar a segundo maior partido. PS sai humilhado e Pedro Nuno Santos anuncia que irá abandonar a liderança"

- "Investidor privado. Do futebol ao padel: as 'apps' que o ajudam a marcar pontos em campo"

- "Comércio. País é dos que mais agravaram a dependência da China"

- "Turismo. Grupo hoteleiro Bensaude quer crescer no continente"

Jornal Económico:

- "AD e IL insuficientes para governo de maioria"

- "Pedro Nuno dá derrota humilhante ao PS, Chega nas nuvens com Ventura"

- "Estados Unidos perdem última notação AAA que ainda tinham..."

- "... e Lagarde atribui queda do dólar às políticas erráticas de Trump"

- "Sporting já garantiu 36 milhões de euros da Champions"

- "Madeira atinge excedente comercial de 63 milhões"

- "Chinesa BYD vai ter nova sede europeia na Hungria"

- "Armindo Monteiro [presidente da Confederação Empresarial de Portugal]. 'As pessoas precisam de resposta aos seus problemas'"

- "Carlos Moreira da Silva [presidente da Associação Business Roundtable Portugal]. 'Fiscalidade tem de ser ferramenta de crescimento'"

- "Roménia. Von der Leyen respira de alívio com eleição de moderado"

A Bola:

- "'Obrigado pela confiança'. Nos festejos do Sporting, Rui Borges agradeceu aposta de Varandas"

- "Leões recebidos hoje na Câmara Municipal de Lisboa, às 18h00"

- "Pedro Gonçalves replicou o 'mic drop' de Amorim e muito mais"

- "'Esta foi uma equipa que ganhou o campeonato com três treinadores. Só nós, só nós!' Morten Hjulmand"

- "Benfica. Martim Mayer anuncia candidatura à presidência em junho. É neto de Borges Coutinho, empresário, gestor e especialista em mercados financeiros"

- "Rui Vitória e José Mourinho no caminho das águias na Champions"

- "FC Porto. Marcano está de saída e pensa ser treinador"

- "Cristianinho bisa e Portugal vence torneio na Croácia"

- "Canoagem. Fernando Pimenta prata na Hungria"

Record:

- "Sporting. Varandas já pensa no tri. Faz gesto para a multidão em euforia no Marquês"

- "Benfica. Di María vira costas. Contraria Rui Costa e Bruno Lage"

- "FC Porto. Moura na lista de Martínez. Pré-convocado para a Liga das Nações"

- "Sp. Braga. Carvalhal de saída. Técnico tem contrato e está surpreendido"

- "Cristianinho bisa na final. Os primeiros golos pelos sub-15"

- "Seleção conquista torneio internacional. Croácia 2-3 Portugal"

O Jogo:

- "Força Gyokeres. Sueco a caminho do Arsenal por 70 MEuro"

- "Leões recebidos hoje na Câmara de Lisboa"

- "Os grandes protagonistas do título e as promessas do tri no Marquês"

- "FC Porto. Os 10 jovens que tentam convencer Anselmi"

- "Benfica. Bruno Lage com poderes reforçados"

- "Braga. Carvalhal pode sair"

- "V. Guimarães. Mikel e João Mendes não vão renovar"

- "Boavista. Fary já pensa na subida"