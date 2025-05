Regata do Dia da Marinha leva a vela de cruzeiro à baía do Funchal

O Clube Naval do Funchal, em colaboração com a Marinha Portuguesa, organizou no sábado, a Regata do Dia da Marinha, uma prova de vela de cruzeiro na baía do Funchal.

Integrada nas comemorações do Dia da Marinha, esta iniciativa teve como objectivo celebrar a herança marítima portuguesa, promovendo a prática do desporto náutico e reforçando o espírito de camaradagem entre os participantes — valores profundamente enraizados na tradição marítima nacional.

Neste dia, o vento apresentou-se com intensidade moderada a fraca, proporcionando condições técnicas desafiantes para os velejadores. A prova contou com a participação de oito veleiros de cruzeiro e foi acompanhada por vários curiosos e entusiastas que observavam a competição a partir da marginal da cidade do Funchal. CNF

Classificação final:

1.º lugar – Mono Mania, João Caires – CNF

2.º lugar – Wanderlust, Paulo Camacho – ANM

3.º lugar – Vadio IV, Hugo Rosa – CNF

4.º lugar – Mia Dois, Ricardo Sá – ANM

5.º lugar – Prodigal Daughter, Pedro Galvão – CNF

6.º lugar – Naval Experience, Sérgio Rodrigues – CNF

7.º lugar – Noroeste I, André Freitas – ANM

Os veleiros 'Gordinha' (Frederico Rezende – CNF), 'Amuras II' (Jorge Alves – CNF) e 'Norte' (Gonçalo Barros – CNF) não conseguiram concluir a regata dentro do tempo de controlo estabelecido.

Com esta iniciativa, o Clube Naval do Funchal reforça o seu compromisso com a dinamização das actividades náuticas na Região e com a valorização da ligação histórica e identitária entre a cidade do Funchal e o mar.