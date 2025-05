Belenenses vence Paços de Ferreira e adianta-se no play-off de subida à II Liga

O Belenenses, da Liga 3, venceu hoje o Paços de Ferreira, da II Liga, por 2-1, no Restelo, em jogo da primeira mão do play-off de manutenção/promoção à II Liga portuguesa de futebol.

Num Estádio do Restelo bem composto, visto que a entrada é gratuita para ambos os jogos do play-off, o Belenenses venceu com golos de Diogo Leitão, aos 63 minutos, e Xavi Fernandes, aos 73, contra um de João Pinto, aos 75.

Numa primeira parte equilibrada, o Belenenses teve o domínio do jogo, mas pecou bastante na concretização.

David Caiado deu o primeiro sinal de perigo para o Paços, mas o Belenenses respondeu de pronto, através de um remate de longe de Diogo Leitão, que passou junto ao poste direito da baliza do Paços de Ferreira.

Perto do intervalo, Rodrigo Pereira também teve boa chance para adiantar o Belenenses, mas não acertou com a baliza, num remate em posição frontal na grande área.

Na segunda parte, Filipe Cândido tentou mexer com a equipa, fazendo entrar Costinha e Welton Júnior, mas foi novamente o Belenenses a entrar melhor, com Diogo Leitão a estar perto do golo, num disparo em arco de fora da área que fez a bola passar bem perto do poste esquerdo da baliza.

O Paços de Ferreira ripostou através de um desvio de calcanhar de Gonçalo Cardoso, no interior da área, que David Grilo resolveu com defesa atenta.

Ao minuto 63, Diogo Leitão conseguiu, finalmente, adiantar o Belenenses, na sequência de um forte remate em arco que surpreendeu Marafona.

Welton Júnior esteve perto de igualar para os pacenses, mas o remate do extremo saiu na direção do poste da baliza do Belenenses.

Aos 73 minutos, Xavi Fernandes ampliou para 2-0, através de um remate na grande área, a passe de Ekanga Ondoa.

No entanto, o Paços viria a conseguir reduzir para 2-1, dois minutos depois, por João Pinto, num desvio de calcanhar do avançado, a passe de Welton Júnior, que culminou com um vermelho direto a Camilo Triana, suplente do Belenenses, devido a um desentendimento fora do campo nos festejos do golo dos pacenses.

O Belenenses desloca-se agora ao Estádio Capital do Móvel, para a segunda mão do play-off, a disputar no dia 1 de Junho, pelas 17h00.