AVS e Vizela começam luta pela última vaga na I Liga 2025/26 às 19h45 de sábado

O AVS, 16.º da I Liga em 2024/25, e o Vizela, terceiro da II Liga, iniciam na Vila das Aves a luta pela última vaga na edição 2025/26 do primeiro escalão, a partir das 19:45 de sábado.

De acordo com o comunicado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a primeira mão do play-off realiza-se em 24 de maio, no Estádio do Clube Desportivo das Aves.

Quanto ao embate da segunda mão, terá início igualmente às 19:45, do dia 01 de junho, um domingo, no Estádio do Futebol Clube Vizela.

A equipa que vencer este play-off disputará a I Liga 2025/26, enquanto a que perder estará na II Liga.

No que respeita ao play-off que determinará a última vaga nos escalões profissionais, entre o Paços de Ferreira, 16.º da II Liga, e o Belenenses, terceiro da Liga 3, o primeiro jogo será mo Estádio do Restelo, em Lisboa, às 19:00 de sábado.

A segunda mão realiza-se às 17:00 de 01 de junho, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, sendo que ambos os encontros contam com o sistema VAR.

A equipa que vencer este play-off disputará a II Liga 2025/26, enquanto a que perder estará na Liga 3.