Farense desce à II Liga, AVS no play-off de manutenção

O Farense caiu hoje para a II Liga portuguesa de futebol, ao perder por 2-1 na receção ao Santa Clara, enquanto o AVS, derrotado por 3-0 na receção ao Moreirense, vai jogar o play-off de manutenção.

Concluída a I Liga 2024/25, o conjunto algarvio, que acompanha o Boavista na descida, fechou no 17.º lugar, com 27 pontos, os mesmos do AVS, 16.º, que tem vantagem no confronto direto e vai disputar a manutenção com o Vizela, terceiro da II Liga.

Em Faro, Gabriel Silva, aos 42 minutos, e Serginho, aos 48, apontaram os tentos dos açorianos, que garantiram o quinto lugar e vão jogar a Liga Conferência em 2025/26, enquanto Neto faturou para os locais, aos 45+7, de grande penalidade.

O AVS caiu em casa face aos tentos de Alanzinho (18 minutos), Teguia (25) e Jorquera (50).

Apesar de ter sido goleado por 4-0 no reduto do Estoril Praia, culpa de três golos de Begraoui (seis, oito e 23 minutos) e um de André Lacximicant (20), o Estrela da Amadora salvou-se, ao fechar no 15.º lugar, com 29 pontos.

O 18.º e último foi o Boavista, com 24 pontos, depois de perder por 4-1 em Arouca, vencedor com tentos de Puche (sete minutos), Trezza (17), Henrique Araújo (25) e Dylan Nandín (90+4), contra um de Bozeník (22).