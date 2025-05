Uma Matriz de Sucesso (II)

Nesta sequência temática, vem a propósito referir que, no contexto das comemorações do Dia do Empresário promovidas pela ACIF-Associação Comercial e Industrial do Funchal, o jovem empresário madeirense, engenheiro David Olim, foi homenageado com o Prémio Empreendedorismo. David Olim foi estudante da UMa, tendo obtido o seu grau académico em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações.

O mais recente feito da sua ação e da empresa de que é cofundador (FootAR) consiste na conquista do prémio de Melhor Aplicação na VRAR World Expo 2025, realizada em Xangai (China). A FootAR é uma empresa inovadora especializada em soluções de realidade aumentada para adeptos de desporto. O prémio é tanto mais importante quanto foi atribuído num dos eventos mais prestigiados em Realidade Virtual e Realidade Aumentada (RV/RA).

Muito mais haveria para referir sobre o valor que este reconhecimento tem para a Madeira, para a UMa e para as suas instituições parceiras, de que é exemplo a STARTUP Madeira. Mas o que interessa relevar é o facto de o Engenheiro David Olim continuar convicto de que este projeto empresarial deve continuar na Madeira projetando-se para o Mundo. Trata-se de uma convicção e de uma prática que expressa uma mentalidade de transformação e de visão diferenciadora. Quebra barreiras conservadoras sobre ter ou não ter sucesso em contexto insular. Desmente o estigma sobre os que decidem realizar estudos e qualificar-se na Madeira.

Não nego as vantagens e desvantagens de ambas as situações, a de ir ou a de ficar. Não partilho, porém, a visão exclusivista e promotora da fuga de talentos. Numa época de decisões dos estudantes e respetivas famílias, quanto à escolha da instituição onde irão continuar estudos, tendo, naturalmente, a aconselhar a decisão pela nossa Universidade, a exemplo de tantos e tantos dos seus estudantes atuais (cerca de 4000) e dos que já diplomou ao longo da sua história (cerca de 15000).

Temos de persistir no exemplo de David Olim ou o de muitos dos nossos alumni de sucesso nas áreas associadas aos mais de cem cursos que a UMa ministrou ao longo da sua história.

Queremos que os nossos estudantes lutem por atingir um patamar elevado e que tenham a garantia de uma experiência que os há de marcar para as suas vidas, e contribuir para o desenvolvimento da Região, que deles necessita.

Não citei outros exemplos, para que este representasse, por sinédoque, o todo que é a nossa Universidade. Em tempo devido e oportunidade própria, continuarei a fazer menção a outros casos, para reforçar o exemplo que aqui registo, que é uma justa homenagem, naturalmente extensiva a todos quantos conciliaram o seu projeto pessoal com a missão institucional da Universidade da Madeira.