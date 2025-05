Empresários e empresas homenageados pela ACIF

No âmbito do assinalar do Dia do Empresário, a Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) vai distinguir dois empresários e três empresas.

João Welsh receberá o 'Prémio Carreira' e David Olim o 'Prémio Empreendedorismo'.

No que respeita às empresas, serão distinguidas a Farmadeira, Rodavante e Papelaria do Colégio.