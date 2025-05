Santa Maria Maior viu aprovada a análise de contas de 2024

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior viu aprovada a análise de contas do ano transacto em reunião de Assembleia de Freguesia. A votação contou com 7 votos a favor e 3 abstenções.

Em nota enviada é referido que, em 2024, a autarquia alcançou uma execução orçamental na ordem dos 94,03% do orçamento da receita e 90,00% do orçamento da despesa, sendo considerada a melhor freguesia com maior percentagem de execução de orçamento do concelho do Funchal.