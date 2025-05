Câmara de Lobos reforça apoio aos bombeiros em 41,8%

O contrato de colaboração formalizado na presente data entre a Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (AHBVCL) representa um acréscimo de 41,8% relativamente ao montante atribuído em 2024, ano em que a edilidade concedera 325 mil euros à corporação.

A verba agora protocolada será transferida em doze prestações mensais, estando já processadas aquelas correspondentes ao primeiro quadrimestre, num total aproximado de 146 mil euros.

A comparticipação da CMCL corresponde a 40% do valor económico apurado segundo o modelo de financiamento estipulado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2024/M e pela Portaria n.º 166/2025, cabendo ao Governo Regional a responsabilidade pelos restantes 60%.

Para a Presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, este reforço “constitui um reconhecimento inequívoco da relevância que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos assume na salvaguarda da segurança da nossa comunidade”. Acrescentou ainda que “não se trata apenas de cumprir uma obrigação legal, mas de assegurar que os nossos bombeiros dispõem das condições necessárias para continuar a salvar vidas e proteger bens, com eficácia e dignidade”.

Com a assinatura do presente contrato-programa, o Município renova o seu compromisso de proximidade e cooperação com a AHBVCL, garantindo os meios imprescindíveis à prontidão, operacionalidade e capacidade de intervenção da corporação em acções de socorro, emergência e protecção civil.

Desde 2013, o investimento municipal na operacionalidade da AHBVCL ascende, com este novo apoio, a cerca de 3,1 milhões de euros. Este montante contempla não apenas os contratos-programa anuais, como também aquisições pontuais de equipamentos destinados a reforçar a segurança e a eficácia da intervenção da corporação.

O executivo camarário destaca, por fim, o papel insubstituível da AHBVCL na protecção das populações, bem como a sua acção enquanto parceira em grandes eventos do concelho — como o Carnaval, a Festa de São Pedro, a Semana da Juventude, o Dia do Concelho e a Noite do Mercado do Estreito — assegurando, em articulação com o Serviço Municipal de Protecção Civil, a cobertura dos dispositivos de segurança.