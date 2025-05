Santa Clara assegura lugar na Liga Europa

O Santa Clara garantiu hoje presença na próxima edição da Liga Conferência, ao terminar a I Liga portuguesa de futebol na quinta posição, impondo-se por 2-1 ao Farense, e beneficiando da derrota do Vitória de Guimarães, em Alvalade.

A formação dos Açores, que consegue a sua melhor classificação de sempre na I Liga, somou 57 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, sexto (54), regressa assim à fase preliminar da terceira competição europeia de clubes, na qual marcou presença na época 2021/22

Em Faro, um golo de Serginho, aos 48 minutos, desfez o empate a uma bola com que as duas equipas chegaram ao intervalo, depois de Gabriel Silva ter colocado os açorianos em vantagem aos 42, e de Neto ter marcado para o Farense nos descontos do primeiro tempo (45+7), de grande penalidade.

O Farense fechou a prova na 17.ª e penúltima posição, com 27 pontos, mais três do que o Boavista, último, também despromovido.