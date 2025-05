Funchal une-se ao Cadaval e Castanheira de Pera para promover 'Rota do Neveiro'

Os poços da neve do Parque Ecológico do Funchal, os poços da neve da Serra da Lousã (Castanheira de Pera) e a Real Fábrica do Gelo da Serra de Montejunto (Cadaval) passam a estar unidos graças a um protocolo hoje firmado entre os municípios do Funchal, do Cadaval e de Castanheira de Pera. Esta é uma forma de dinamizar a 'Rota do Neveiro'.

Cristina Pedra afirmou que se deu início a "uma rota cultural e turística que liga geografias diferentes, mas que partilham um passado comum feito de saberes, esforço humano, engenho, património, história e cultura”. O documento prevê o desenvolvimento de diversas ações conjuntas de divulgação, como a criação de um acervo documental, intercâmbios educativos e culturais, dinamização de eventos culturais e desportivos, bem como candidaturas em consórcio ou individuais a financiamentos que irão beneficiar a preservação do património.

Por outro lado, há ainda uma aposta na promoção de um turismo direccionado tanto para os jovens como para o público sénior. “O Município do Funchal está empenhado em contribuir activamente para a criação de novas oportunidades para o turismo sustentável e a preservação cultural”, garantiu a autarca, reforçando que “o Funchal tem mais de 200 anos de história turística e hoje o perfil do turista assenta muito em viver experiências”. Para Cristina Pedra, “a Rota do Neveiro é um exemplo de como a cooperação entre municípios pode gerar valor acrescentado, preservar a memória e promover o desenvolvimento integrado dos nossos territórios”.

Nesta cerimónia, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, além de Cristina Pedra participaram também o vice-presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Dinis Duarte, e o presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, António Henriques.

Os três municípios vão apresentar, amanhã, um workshop sobre o legado do fabrico de gelo nos respectivos territórios. O evento abordará a história da produção de gelo em Portugal, oferecendo uma oportunidade valiosa de troca de conhecimento e experiências sobre um património frequentemente esquecido, mas de grande relevância histórica e cultural.