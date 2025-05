Não poste nada em tempo real

O Mundo acelera a cada minuto e tudo se vai tornando mais instantâneo, imediato e momentâneo. As redes sociais são por isso o veiculo perfeito para comunicar com a sociedade seja na opinião própria, numa notícia de outros ou na promoção de eventos e produtos. Basta um click para lançarmos qualquer coisa. É tal o impacto destas comunidades virtuais que logo apareceram novas profissões que se dedicam à causa muitas vezes pintando quadros que não refletem a realidade. É o tempo da aparência do que os outros querem ver e da realidade virtual que esconde muitas vezes os problemas da vida pelos quais todos passamos mas que no mural de um qualquer influencer parecem não existir. É o domínio do que queremos que os outros pensem de nós da aparente felicidade e dos conteúdos que se sobrepõem à realidade. Conheço por aí muita gente que a julgar pelos seus murais parecem ter vidas perfeitas, viagens de sonho e diversão. Depois bem vistas as coisas tudo ou quase tudo se passa de forma diferente. A imagem que abafa as ideias a comunicação que promove o melhor e esconde o que não corre assim tão bem. Andamos ao ritmo de likes, dos comentários e da forma como chamamos à atenção nem que para isso tenhamos que subverter os nosso princípios, fazer figura de palhaços e ir muito além do que é razoável.

Nos restaurantes vemos a comida arrefecer para encontrar o melhor angulo que transmita cores e sabores que muitas vezes não existem. Nos eventos deixamos de aproveitar o momento para o gravar, só para que os outros saibam que estivemos ali e fomos muito felizes. Basta ir a um dos grandes concertos que por aí se apresentam ou a uma simples passarela de um qualquer certame de moda mundial. Já ninguém ou quase ninguém para ser mais preciso, vive o momento na sua plenitude. Trocamos momentos perfeitos em que podíamos aproveitar o agora sem pensar em mais nada para nos focarmos no depois. Pior ainda, no que se passa agora. Pessoas que se esquecem se usufruir o momento para fazer um live para se gabarem perante os outros das mordomias e contactos especiais. Importa é filmar, de preferencia em direto para que os seguidores possam acompanhar. A realidade que emerge de um hiato cultural que nos dá um certo tipo de estatuto porque estávamos ali e ao lado de determinada pessoa. Deixámos de ver para filmar, de viver para fotografar sempre à espera do que virá depois. E o que virá depois dá um quadro bonito, uma fotografia instagramável, o aplauso e admiração dos que gostam de viver a vida dos outros sem que se usufrua verdadeiramente da existência presente, do olhar momentâneo e do toque subtil. Vivemos basicamente para que os outros tenham inveja de nós mesmo que aquilo seja só ar. Com isso perde-se a magia do que acontece por acaso, da reação que passa ali, naquele preciso momento.

Provavelmente chegará o tempo em que tudo voltará ao princípio. Até lá sobreviveremos a ver espaços onde nunca poderemos ir, sonhando com coisas que nunca poderemos ter e viajando pelo nosso pé à procura do que nos possa satisfazer. E de facto, enquanto o tempo não muda resta-nos a nossa imaginação a capacidade de nos alhearmos por momentos do telemóvel para onde olhamos constantemente para ver “NADA”. E daí até as pessoas que estão à volta de uma mesa sem falarem umas com as outras mostram o caminho que estamos a levar. Evitem por isso deixar de viver para criar conteúdos, deixar de ver para escolher a fotografia perfeita. Mesmo que graves alguma coisa que te poderá dar jeito no futuro ou tão somente que aproveites um convite para a tal festa que te vai posicionar, guarda isso para depois. Não postes nada em tempo real. Postar em tempo real é deixar de viver e é perder aquilo que temos de mais surpreendente e orgânico. Não percam isso por nada deste Mundo. Não desperdicem o que de melhor a vida tem. O inesperado, surpreendente e real. Agarrem-se a esses pequenos fragmentos de felicidade e deixem os conteúdos para depois. Vão ver que vale a pena.

Fotografia retirada de “coisaboaparaler”

Frases Soltas:

O Sporting acaba de conquistar o seu 21º titulo de campeão nacional. Estão de parabéns. Um clube que chega à penúltima jornada empatado com o rival e a jogar em casa não consegue sufocar e vencer de forma contundente não merece ser campeão. O meu Benfica vacilou em momentos chave e não teve a alma que se exige nestes momentos. Com as eleições à porta, haverá muito para discutir.

Hoje é dia de eleições. Não deixe de ir votar. Não delegue nos outros o futuro do nosso país. Se não se identifica com ninguém tente fazer o exercício ao contrário e escolher o menos mau. Exerça o seu direito mesmo que ache que um voto não muda nada. Que o país possa sair a ganhar é o que desejo.