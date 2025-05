"Ainda temos a expectativa de eleger Inês Sousa Real"

"A noite ainda está a começar, mas temos a expectativa de eleger, de facto, a Inês Sousa Real para a Assembleia da República, pois consideramos ser fundamental para manter as causas que o PAN representa, quer a nível do combate às alterações climáticas, quer para a protecção animal e também para as pessoas", afirmou Valter Ramos, na reacção aos resultados provisórios desta noite eleitoral.

"Acreditamos que é possível", vincou o cabeça-de-lista do PAN, pelo círculo da Madeira, em declarações aos jornalistas na sede do partido.

Quanto às projecções para a Madeira, que apontam para um decréscimo dos votos em relação às últimas eleições, o candidato admite não ser um bom resultado, mas ressalva que "as pessoas sabem que isto são eleições nacionais, daí o resultado sendo um reflexo do que são os resultados nacionais".

"Um bom resultado do PAN, claramente, seria um número de votos superior àquilo que foi o resultado das Regionais, ao que tudo indica não é se irá é verificar, mas não é isso que nos desanima, porque nós estamos na política efectivamente pelas causas, porque acreditamos que é possível criar esta mudança social", elaborou Válter Ramos.

O número um do PAN disse ainda ainda que o partido pretende "analisar e perceber o que poderá ter acontecido" para explicar esta descida de votos.

Ainda assim, voltou a insistir no facto de serem eleições para a Assembleia da República e "as pessoas conseguirem distinguir e compreender em quem e para onde estão a votar".

Valter Ramos agradeceu ainda "às pessoas que saíram de casa para irem votar", que se traduziu numa "muito importante descida da abstenção". "Apesar de não ser muito significativa, isso é positivo para a democracia", reiterou.

As projecções dos resultados eleitorais divulgadas pelas televisões dão vitória à AD nas Eleições Legislativas entre 29% e 36,9%, seguindo-se o PS e o Chega muito próximos.

Nas projecções da TVI e da SIC, o PAN consegue entre 0,5% e 2,5%, na RTP fica entre os 1% e 2% e no NOW regista valores entre os 0,3% e os 2,3%.