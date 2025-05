Exposição 'Canções da Água' inaugurada na Biblioteca Municipal de São Vicente

A Biblioteca Municipal de São Vicente acolheu, esta sexta-feira, 16 de Maio, a inauguração da exposição 'Canções da Água', da autoria da artista polaca Monika Martini-Madej.

A artista, conhecida pela sua abordagem de observação, recorreu a gotas do oceano para temperar muitas das telas expostas, reflectindo a forte ligação ao mar. Em contraste, as obras que evocam as levadas, -os tradicionais canais de irrigação da Região -, exploram um registo mais abstrato, embora mantenham a ligação com a natureza e o movimento fluido da água.

Durante a cerimónia de abertura, Rosa Castanho, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de São Viciente, expressou o seu apreço pela presença da artista no Município, afirmando que "é sempre bom receber artistas de outros locais, que trazem novos olhares e enriquecem o panorama cultural".

A exposição 'Canções da Água' estará patente ao público até 30 de Junho.