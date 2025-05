Candidato do PSD-Madeira em São Vicente "é uma escolha imposta pelo Funchal"

Caldo entornado em São Vicente com a escolha do candidato do PSD-Madeira nas próximas eleições autárquicas. E tudo porque Miguel Albuquerque veio jurar, a pés juntos, que ouviu as estruturas locais do partido para se decidir pelo nome de Fernando Góis.

O presidente do partido confirmou que a escolha recaiu sobre o actual vice-presidente do Município - encarado como um rosto da continuidade da gestão de José António Garcês - e que essa decisão saiu de São Vicente.

"Tive o cuidado de auscultar as bases do partido e houve um apoio unânime ao Fernando Góis. Aliás, ele é actualmente vice-presidente da Câmara e tem acompanhado de perto o trabalho extraordinário do presidente António Garcês. Esta candidatura nada mais é do que uma continuidade do projecto para São Vicente. Foi feita a auscultação e, com base nisso, ele será o candidato", confirmou o dirigente social-democrata, este sábado, aos jornalistas.

Acontece que Guido Gonçalves, presidente da concelhia do PSD em São Vicente, desmente Miguel Albuquerque. Ao DIÁRIO confirma que não foi contactado pelo presidente do partido relativamente à escolha do candidato e que ao ler as declarações na comunicação social, "a afirmar que todas as estruturas locais foram ouvidas (...) isso não corresponde à verdade."

Nem eu, enquanto presidente da concelhia, nem outros membros dos órgãos concelhios fomos consultados neste processo. Da parte do partido a nível regional, nunca houve qualquer contacto connosco, e a sensação que tenho é que o candidato avançado pelo presidente não seria, provavelmente, a escolha da estrutura local. O presidente adiantou-se, ultrapassando as estruturas locais, o que contraria aquilo que afirmou publicamente. O meu receio é que esta tenha sido uma escolha imposta pelo Funchal, como nos velhos tempos, e não uma decisão que reflicta a vontade das pessoas de São Vicente. Guido Gonçalves

Guido Gonçalves foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira.

Apesar desta posição, Guido Gonçalves sublinha que não está a pôr em causa o valor da pessoa [Fernando Góis] em questão. Trata-se, segundo o social-democrata, "de alguém bem visto no concelho, com boa aceitação junto dos militantes do PSD e da população em geral, e que até já demonstrou disponibilidade, no passado, para abraçar um projecto autárquico". No entanto, preocupa "o facto de ter dito, há relativamente pouco tempo que não fazia questão de ser candidato à Câmara Municipal de São Vicente", o que no seu entender trata-se de "alguém que não se revê a 100% no projecto e deixa naturalmente dúvidas."

"Neste momento, tenho sérias reservas sobre todo este processo. As pessoas em São Vicente já começam a perceber que não foi uma escolha local nem das estruturas locais e, goste-se ou não, essas estruturas devem ter uma palavra a dizer - mesmo que não seja a última, têm de ser ouvidas", acrescentou o presidente da estrutura concelhia.

Estrutura concelhia do PSD-Madeira preferia apresentar o nome do jovem social-democrata, António Gonçalves.

Por isso, depois de tudo o que foi dito e feito nos últimos dias, Guido Gonçalves considera "difícil que alguém do partido tenha agora a coragem de contactar" os militantes vicentinos.

"Quando não se fala a verdade, torna-se complicado negociar ou construir pontes. Infelizmente, não tenho qualquer dúvida de que este é mais um caso de um candidato escolhido pelo Funchal", rematou.