São Vicente mantém-se abaixo dos 50%

O concelho de São Vicente registava, até às 16 horas deste domingo, uma taxa média de participação de 37,7% nas eleições legislativas regionais, segundo dados das oito secções de voto distribuídas pelas freguesias da Vila, Feiteiras, Lameiros, Vargem, Ponta Delgada, Lombada, Boaventura e Fajã do Penedo.

Com 5.936 eleitores inscritos, tinham votado até meio da tarde 2.239 pessoas, num cenário que revela uma mobilização moderada, ainda longe de garantir uma taxa final de participação expressiva.

As maiores adesões até ao momento foram registadas nas secções da Junta da Ponta Delgada (41,2%) e Lombada (43,6%), sinalizando um maior envolvimento cívico nestas zonas. Já a secção da Fajã do Penedo mantém-se com os índices mais baixos: 35,6% de participação até às 16 horas e apenas 15,4% ao meio-dia.

De forma geral, todas as secções registaram um crescimento significativo da afluência entre o período da manhã (12h00) e o início da tarde (16h00), o que demonstra que muitos eleitores optaram por votar mais tarde.

Destaca-se também o caso da Vila, onde votaram 475 eleitores (37,1%), ligeiramente abaixo da média do concelho, apesar de ser a zona com mais inscritos (1.278).

A manter-se esta tendência, São Vicente poderá terminar o dia eleitoral com uma taxa de abstenção acima dos 50%, algo que já se vem verificando nos últimos atos eleitorais e que continua a preocupar autarcas e observadores do processo democrático.

As mesas de voto encerram às 19 horas.