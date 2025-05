Calheta perto dos 50% de votantes

A participação eleitoral no concelho da Calheta atingiu os 49,7% às 18 horas, revelando um envolvimento significativo dos eleitores nesta legislativa.

Com um total de 12.420 eleitores inscritos, o ritmo de votação manteve-se constante ao longo do dia, com destaque para algumas freguesias onde a afluência superou os 50%.

O Jardim do Mar lidera com 63% de participação, seguido do Estreito da Calheta com 52% e do Arco da Calheta com 54,6%.

Já em sentido inverso, Paúl do Mar regista a taxa mais baixa, com apenas 28,5%, e a Fajã da Ovelha mantém-se abaixo da média, com 43,8% na sua segunda secção. Nas restantes freguesias, como Ponta do Pargo e Prazeres, os valores situam-se entre os 46% e os 49%.

O dia eleitoral decorre com normalidade e espera-se ainda uma ligeira subida da participação até ao fecho das urnas.