Eventos dinamizam espaço rural

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, marcou presença, em representação do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, na abertura oficial da Mostra Regional da Truta, que decorreu no sítio do Ribeiro Frio, concelho de Santana.

Citado em nota à imprensa, Marco Caldeira destacou, na ocasião, “o empenho da Casa do Povo de São Roque do Faial na preservação e divulgação da cultura e gastronomia tradicional”, relevando ainda “o contributo significativo do evento ao longo dos anos para a dinamização da economia local, sobretudo no espaço rural.”

Este evento, que assinala a sua 14.ª edição e que inclui ainda a Rota da Sidra e o 31.º Encontro de Grupos Culturais do concelho de Santana prolonga-se até ao próximo domingo, contando com a colaboração do Governo Regional e de outras entidades públicas e privadas, bem como com o cofinanciamento do PEPAC - Madeira, através da ADRAMA.

Esta festividade tem como objectivo principal a divulgação e a promoção do consumo da truta e da sidra, que, desde há muito identificam a freguesia de São Roque do Faial, e ainda a divulgação da música tradicional, para que se mantenha viva para as gerações futuras.

Até domingo estão previstas diversas iniciativas em vários sítios da freguesia nomeadamente através de conferências, exposições ou demonstrações gastronómicas.

Destaque nesta edição para o lançamento ao público da 'Sidra Dória - Terras do Cedro Gordo', uma sidra da Madeira -IGP que vem reforçar a oferta deste produto.