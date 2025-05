Exposições do Mercado Quinhentista inauguradas no Plaza Madeira

Esta tarde, pelas 17h30, no Centro Comercial Plaza Madeira, realizou-se a inauguração oficial das exposições alusivas ao Mercado Quinhentista de Machico 2025.

O evento que contou com a presença da directora de Serviços de Qualificação Turística da Direcção Regional de Turismo, Cora Teixeira, do director do Plaza Madeira, Vítor Rodrigues, e do director da Escola Básica e Secundária de Machico, José Maria Dias, também teve música e teatro de época que chamou a atenção de todos os que por ali passaram ao final do dia.

Na ocasião foi também apresentado o saco oficial do Mercado Quinhentista 2025, resultado da já habitual parceria entre o Plaza e a EBSM. O saco, feito em pano e ilustrado por alunos do 11.º ano do curso de Artes Visuais, reflecte o tema desta edição do mercado: 'Mesteres: o Saber nas Mãos'. O projecto foi desenvolvido na disciplina de Desenho A, sob a orientação da professora Helena Berenguer.

Foram ainda inauguradas duas exposições temáticas. 'O Saber nas Mãos', uma mostra com registos fotográficos e objectos recolhidos pelos alunos, que retrata ofícios tradicionais e saberes artesanais transmitidos entre gerações. A exposição é um tributo às famílias e à memória colectiva, reforçando o sentimento de identidade e pertença da comunidade de Machico.

Já a exposição 'Instrumentos de Tortura', dá a conhecer réplicas de métodos e objectos de tortura usados na Europa durante séculos. A mostra, pertencente à colecção do Mercado Quinhentista de Machico, oferece uma reflexão crítica sobre a história e os abusos cometidos em nome da justiça e da autoridade.