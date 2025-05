Pedro Prioste e Mafalda Viveiros são os campeões regionais de Duatlo 2025

Pedro Prioste (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) é o campeão regional de duatlo e Mafalda Viveiros conquista o título para os femininos. A classificação foi consolidada este fim-de-semana, com a realização da última etapa do campeonato, na Freguesia de Santo António da Serra, Município de Santa Cruz, com o Duatlo Santo da Serra.

Apesar do 5º lugar nesta última etapa, Pedro Prioste (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) conseguiu vencer o Campeonato, somando as pontuações conseguidas nas provas anteriores, Duatlo Cidade do Funchal e Duatlo de São Martinho.

Bruno Freitas (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) conquistou o 2.º lugar na prova e também no Campeonato Regional, seguindo-se de Francisco Luís, do CNF, que embora não tenha realizado esta etapa, já tinha pontos suficientes das provas anteriores.

Quanto à prova, em segundo lugar ficou Diego Cisneros (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) terminando o Campeonato em 4º lugar. Em terceiro lugar, o triatleta do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Duarte Martins, que alcançou o 5º lugar do Campeonato Regional.

Nos femininos, as triatletas da AD Galomar, Mafalda Viveiros e Isabel Silva, conseguiram conquistar o primeiro e segundo lugar da prova e do Campeonato, respectivamente. A fechar o pódio do Campeonato, Rubina Lara (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira), que já havia conquistado os pontos suficientes para alcançar o terceiro lugar do pódio regional.

Nesta última etapa, o terceiro lugar do pódio foi ocupado por Filipa Freitas, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, que terminou em 6º lugar do Campeonato Regional de Duatlo 2025.

Por clubes, nesta prova, nos masculinos venceram os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e nos femininos as triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Outros resultados:

Na distância Super-Sprint, além dos triatletas Juvenis, participaram os Patatriatletas, José Mendonça e Rodolfo Alves que se tornaram Campeões Nacionais de Paratriatlo recentemente em Oeiras. Desta vez os Paratriatletas terminaram a sua prova de Duatlo com sucesso, em primeiros lugares nas suas categorias.

Nos Juvenis, venceram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Maria Luís e Guilherme Pita. Seguindo-se de Laura Gomes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Martim Andrade (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). Em terceiro lugar, Nayan Duarte da AD Galomar fechou o pódio.

No escalão de Iniciados Femininos, pódio conquistado pelas triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Domingos, Luana Nunes e Inês Gomes. Já nos masculinos, Tomás Antunes do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Martim Nóbrega (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e André Neves, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, subiram ao pódio.

Prosseguindo o evento com os escalões mais jovens, nos Infantis, pódio preenchido apenas por triatletas jovens do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, em primeiro lugar Iara Nunes e André Nóbrega, em segundo lugar Ema Aguiar e Martim Neves e a completar o pódio, Sofia Silva.

No escalão mais novo, os Benjamins, Diana Monteiro e Miguel Domingos, colegas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, ganharam no escalão. Seguindo-se de Carlota Colho (Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET) e Renato Oliveira (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). Em terceiro lugar, Elisa Jardim (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Paulo Vieira (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

Uma vez mais, e por consequência dos resultados dos mais novos, o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor venceu nos clubes jovens, nos femininos e masculinos.