Castanheira Lopes, Administrador do Grupo Pestana, Pelouro da Sustentabilidade, destacou na sessão de abertura da 4.ª edição do 'Construir Pontes - Parcerias entre Empresas e Organizações de Economia Social' a importância de "as próximas gerações terem um planeta pelo menos igual àquele que recebemos, se possível, melhor".

O Grupo Pestana tem como um dos seus cinco valores 'Ser consciencioso', que inclui acções como a aposta em infra-estruturas sustentáveis, a promoção de boas práticas de consumo de energia e água, o combate ao desperdício e a economia circular. Castanheira Lopes salientou que "nós não devemos gastar aquilo de que não precisamos" e citou exemplos de acções do grupo, como a doação de 350 colchões durante a remodulação de um hotel no Algarve.

Em 2024, o Grupo Pestana apoiou 14 associações na doação de bens, 33 instituições com a doação de bens e serviços, co-financiou projectos de 30 instituições e apoiou 8 associações com projectos próprios. A iniciativa 'Construir Pontes' visa inspirar e impulsionar colaborações sustentáveis que contribuam para uma sociedade mais solidária e inclusiva.

O Pestana Casino Park Hotel, no Funchal, recebe o evento que visa reforçar o diálogo e a cooperação entre o sector empresarial e a economia social.