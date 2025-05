PSI em máximos de quase 11 anos e com 13 das 15 ações a subir

A bolsa de Lisboa negociava em alta, com o PSI a subir para novos máximos de quase 11 anos e com 13 das 15 ações a valorizarem-se, lideradas pelas da Altri, que avançavam 2,12% para 6,27 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,53% para 7.229,60 pontos, com 13 'papéis' a subir e dois a descer a cotação (Mota-Engil, -0,67% para 4,12 euros, e Semapa, -0,66% para 18,08 euros).

A Altri anunciou na quarta-feira que concluiu a compra à Smarttia da empresa florestal galega Greenalia Forest e da Greenalia Logistics, no que disse ser um "passo estratégico" na consolidação da sua presença na Galiza.

A filial da Altri em Espanha, Greenfiber, tem um projeto para uma fábrica de pasta de papel em Palas de Rei, na Galiza, que está a causar forte contestação local, tendo o Governo espanhol já anunciado que este investimento não receberá fundos europeus, como solicitado pela companhia, que já disse que ia recorrer desta decisão.

Às ações da Altri seguiam-se as da EDP Renováveis, CTT e EDP, que avançavam 1,70% para 9,27 euros, 1,36% para 6,78 euros e 0,99% para 3,46 euros.

Mais moderadamente, as ações da Corticeira Amorim, REN e Ibersol subiam 0,73% para 8,32 euros, 0,72% para 2,81 euros e 0,66% para 9,16 euros.

As ações da Sonae, NOS e Navigator subiam 0,54% para 1,12 euros, 0,27% para 3,71 euros e 0,23% para 3,53 euros.

Também a subir estavam as ações do BCP e da Jerónimo Martins, ambas 0,19% para 0,63 euros e para 21,26 euros, bem como as da Galp, que avançavam 0,04% para 14,07 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta moderada, pendentes das conversações de paz para a Ucrânia e das negociações comerciais, nomeadamente com a UE, que revê as suas propostas para alcançar um acordo favorável com Washington.

Os investidores estão hoje atentos às conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, estando previsto que delegações dos dois países se reúnam em Istambul, sob mediação turca, para procurar um fim negociado para a guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Estas negociações serão o primeiro contacto desde 2022 entre Kiev e Moscovo, sublinham fontes do ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

A esta hora, os futuros dos três índices de Nova Iorque apontam para perdas moderadas, inferiores a 0,25% nos três índices, depois de na quinta-feira Wall Street ter fechado em terreno misto, num período marcado pelo acordo entre os EUA e a China para reduzir as tarifas recíprocas.

Na quinta-feira, o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, disse que pode ser necessário manter as taxas mais altas por mais tempo, porque as condições económicas mudaram significativamente nos últimos cinco anos.

O preço do petróleo moderou-se hoje, após a queda acentuada da sessão anterior, na sequência do relatório da Agência Internacional de Energia, que alertou para uma menor procura de petróleo para o resto do ano, citando incertezas no crescimento económico e vendas recorde de veículos elétricos.

O preço do petróleo Brent para entrega em julho, a referência na Europa, descia 0,17% para 64,45 dólares por barril, contra 64,53 dólares na quinta-feira.

O euro estava a subir para 1,1208 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1181 dólares na quinta-feira e 1,1509 dólares em 21 de abril, um novo máximo desde 12 de novembro de 2021.