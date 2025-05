PSI em máximos de quase 11 anos com BCP a subir 2,17% e Sonae a cair 4,35%

A bolsa de Lisboa negociava em alta, com o PSI em máximos de quase 11 anos, as ações do BCP a subirem 2,17% e as da Sonae a descerem 4,35%.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI invertia a tendência da abertura e avançava 0,33% para 7.213,48 pontos, um novo máximo desde 19 de junho de 2014, com sete 'papéis' a subir, cinco a descer e três a manter a cotação (EDP em 3,40 euros, Ibersol em 9,20 euros e REN em 2,71 euros).

As ações do BCP subiam 2,17% para 0,61 euros e as da Sonae desciam 4,35% para 1,10 euros.

Às ações do BCP seguiam-se as da Mota-Engil, Semapa e Navigator, que avançavam 1,35% para 4,21 euros, 0,93% para 17,83 euros e 0,69% para 3,49 euros.

Mais moderadamente, as ações da Corticeira Amorim, Altri e CTT avançavam 0,60% para 8,33 euros, 0,49% para 6,50 euros e 0,15% para 6,67 euros.

Em sentido contrário, depois das ações da Sonae, as que mais desciam eram as da EDP Renováveis e Jerónimo Martins, respetivamente 0,70% para 9,27 euros e 0,19% para 21,42 euros.

As outras duas ações que desciam eram as da NOS e Galp, que se desvalorizavam 0,13% para 3,70 euros e 0,10% para 14,38 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, no dia em que a trégua tarifária de 90 dias entre os EUA e a China entra em vigor e em que serão divulgados mais resultados empresariais.

Entre os dados macroeconómicos já divulgados hoje, a inflação homóloga em Espanha subiu 2,2% em abril, menos uma décima de ponto percentual que em março.

A redução dos direitos aduaneiros acordada entre a China e os Estados Unidos entrou em vigor hoje, depois de as duas potências terem chegado a um pacto temporário de 90 dias durante as negociações do passado fim de semana em Genebra.

Na Ásia, as bolsas fecharam com tendências diversas, depois de Wall Street ter terminado em terreno misto na terça-feira, na sequência da divulgação nos Estados Unidos de dados sobre a inflação melhores do que o esperado.

O ouro por onça troy, um ativo de refúgio, estava a descer para 3.225,78 dólares, contra 3.250,70 dólares na terça-feira e o atual máximo histórico, de 3.414,65 dólares, verificado em 21 de abril.

O preço do petróleo Brent para entrega em julho, a referência na Europa, descia 0,53% para 66,41 dólares por barril, contra 66,63 dólares na terça-feira.

O euro estava a avançar, mas para 1,1184 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1176 dólares na terça-feira e 1,1509 dólares em 21 de abril, um novo máximo desde 12 de novembro de 2021.