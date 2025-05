Russos e ucranianos confirmam ataques em véspera de negociações

As defesas aéreas ucranianas abateram 73 'drones' de ataque Shahed lançados pela Rússia na quinta-feira, na mesma noite em que os russos dizem ter abatido 64 'drones' ucranianos de asa fixa, revelaram hoje autoridades dos dois países.

No seu habitual relatório diário, a força aérea ucraniana revela hoje que os 'drones' russos foram abatidos sobre várias regiões do leste, norte, sul e centro do país.

Já o Ministério da Defesa russo, no seu canal Telegram, escreve hoje que as defesas antiaéreas russas abateram na ultima noite 64 'drones' ucranianos de asa fixa sobre o Mar Negro e a península anexada da Crimeia.

Do lado da Ucrânia, foi informado que outros 36 'drones' não explosivos - réplicas dos 'drones' kamikaze que os russos utilizam para confundir as defesas inimigas - caíram sem causar danos.

A Rússia terá utilizado um total de 112 'drones' no ataque, que causou danos nas regiões ucranianas de Odessa e Mikolayiv (sul), Zhitomir (centro), Chernobyl e Kiev (norte).

De acordo com os militares, 43 aeronaves não tripuladas foram abatidas sobre o Mar Negro e 21 sobre a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

Além disso, os militares russos disseram que outro 'drone' ucraniano foi destruído na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.

Estes novos ataques de ambas as partes contra a retaguarda inimiga surgem na véspera dos contactos para avançar para uma solução negociada do conflito, previstos para hoje em Istambul, na Turquia.