Chega acusa socialistas de destruírem a agricultura e as pescas

O deputado Francisco Gomes, candidato do Chega às Eleições Legislativas nacionais, criticou esta quinta-feira, 8 de Maio, as políticas promovidas pelos partidos de esquerda e pelo que define como "ambientalismo radical", acusando os socialistas de contribuírem para "a destruição do sector primário" em Portugal.

Em nota emitida, Francisco Gomes, também deputado eleito à Assembleia da República, afirma que os sucessivos governos de Esquerda, apoiados pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e PAN, têm imposto restrições "inaceitáveis" que, na sua visão, penalizam agricultores e pescadores, dificultando o trabalho diário e desincentivando a continuidade das actividades.

"A esquerda radical vive num mundo irreal, onde a ideologia se sobrepõe à lógica e à realidade do País. Estão a matar lentamente os nossos agricultores e pescadores, enquanto aumentam os custos para as famílias portuguesas. Isto é inadmissível e o Chega não vai compactuar com esse caminho", garante o parlamentar que esteve hoje, durante uma acção de campanha, em Santa Cruz e Machico.

Francisco Gomes sublinha ainda as políticas socialistas ignoram as realidades económicas e sociais das comunidades dependentes da agricultura e das pescas, provocando perdas de rendimento significativas. Além disso, o parlamentar considera que as medidas também comprometem a soberania alimentar do país, aumentando a dependência de fornecedores estrangeiros.

O candidato do Chega alertou também para o impacto destas políticas no custo de vida dos portugueses, referindo que o preço dos bens alimentares tem subido de forma "insustentável". Para contrariar, o partido defende um conjunto de propostas para revitalizar o sector primário, que incluem o aumento das quotas de pesca, a valorização dos rendimentos dos profissionais do sector, a promoção da auto-suficiência alimentar e o investimento em medidas que aumentem a produtividade agrícola e piscícola.