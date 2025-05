Contribuintes madeirenses terão direito a apenas dois dias extra para pagar IMI

O alargamento do prazo para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) até final de Junho, quando devia acontecer até final de Maio, devido a "constrangimentos técnicos" associados ao "apagão" e que atrasaram o envio de muitas notas de cobrança pela Autoridade Tributária (AT), não deverá chegar a todos os contribuintes.

Isto porque segundo foi possível apurar esta manhã no Portal das Finanças, os contribuintes madeirenses tiveram um acrescento até ao dia 2 de Junho, quando o prazo normal é de 31 de Maio. Tendo em conta o anúncio feito ontem pelo Governo da República de que decidira prorrogar, "para todos os contribuintes", o prazo para o pagamento da primeira prestação do IMI, resta saber se esta medida de facto ainda não entrou em efectividade.

Aliás, no acesso ao Portal das Finanças é possível constatar duas datas, a habitual de 31 de Maio e a 'supostamente' nova a 2 de Junho.