Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira apresenta concerto no Savoy Palace

O Savoy Palace, da colecção Savoy Signature, será palco de um concerto do Ensemble XXI, uma das orquestras de cordas da Orquestra Clássica da Madeira, amanhã, quinta-feira, 22 de Maio, às 21 horas.

Sob a direcção musical de Yuriy Kyrychenko, o Ensemble XXI levará o público numa viagem musical que atravessa diferentes períodos e estilos. O programa inclui a 'Serenata N.º 13 'Eine kleine Nachtmusik'' de Mozart, quatro peças representativas do ragtime de Scott Joplin (conhecido como 'o rei do Ragtime'), incluindo 'The Entertainer' e 'Maple Leaf Rag', além de '4 Jazz Songs' do pianista e compositor americano Duke Ellington.

O Ensemble XXI foi criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira com o objectivo de interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores dos séculos XX e XXI. Além de compositores contemporâneos, o grupo também aborda outros períodos da história da música e já se apresentou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.

Este concerto faz parte da parceria estabelecida entre a Orquestra Clássica da Madeira, que celebra 61 anos de existência, e a Savoy Signature, que apoia o projeto cultural desde Setembro de 2023. Esta colaboração tem permitido à orquestra receber seus convidados maestros e solistas com dignidade, além de oferecer ao público a oportunidade de desfrutar da hospitalidade do Savoy Palace, com suas vistas para o Atlântico.

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, convida o público a "passar um belo serão com o repertório proposto pelo Ensemble XXI, num espaço onde se conjugam a hospitalidade de excelência e as impressionantes performances dos talentos."