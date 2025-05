Delegação russa espera negociadores ucranianos em Istambul esta 6.ª feira de manhã

A delegação russa espera a sua contraparte ucraniana em Istambul esta sexta-feira de manhã, depois de vários adiamentos que impediram a reunião sobre a guerra na Ucrânia de se realizar ontem, adiantou o negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky.

"Amanhã de manhã, às 10:00 (08:00 de sexta-feira em Lisboa), esperamos pelo lado ucraniano", referiu Medinski, citado pelas agências de notícias russas.

O negociador russo realçou que a delegação do seu país chegou a Istambul para "conversas diretas sem pré-condições".

"Estamos prontos para começar a trabalhar", insistiu.

O Governo turco tinha adiantado a realização de reuniões em Istambul na sexta-feira com delegações da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, em "formatos ainda a determinar".

As negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que foram interrompidas na primavera de 2022, estavam previstas começar às 10:00 de hoje (08:00 em Lisboa), mas acabaram por ser adiadas por 24 horas.

O conselheiro presidencial russo disse hoje que os novos contactos com a Ucrânia serão "uma continuação" das negociações realizadas em março-abril de 2022, que "foram infelizmente abandonadas" por Kiev.

Medinski, que já liderou a delegação russa em 2022, chegou hoje a Istambul acompanhado por um vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, um vice-ministro da Defesa e um alto funcionário do Estado-Maior do Exército russo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, manteve hoje, mais cedo, uma longa reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara.

Em conferência de imprensa após um encontro com o homólogo turco, o Presidente ucraniano disse estar pronto para "negociações diretas" com o líder do Kremlin (presidência russa), que não viajou para a Turquia, mas lamentou que "infelizmente, [os russos] não estão a levar as negociações suficientemente a sério".

Volodymyr Zelensky destacou que os membros da delegação ucraniana em Istambul "terão um mandato para um cessar-fogo" e esta será "liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov".

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou, por sua vez, que se iria reunir com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiga, e que um "baixo funcionário norte-americano" se iria reunir com representantes russos.

Mas vincou hoje que "para ser franco", não tinha "grandes expectativas" para as negociações entre as delegações russa e ucraniana.

A Rússia anunciou na quarta-feira à noite a composição da delegação, que não inclui Putin, nem sequer o chefe da diplomacia de Moscovo, Serguei Lavrov, ou o conselheiro presidencial para as relações internacionais, Yuri Ushakov.

Moscovo e Kiev culparam-se mutuamente pelo fracasso das primeiras conversações de paz realizadas na primavera de 2022 na Bielorrússia e depois na Turquia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).